【英超】曼城領先兩球遭白禮頓逆轉　班主蒙蘇資助球迷睇歐聯決賽

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-19 13:31

應屆英超冠軍曼城爆冷作客不敵白禮頓2：3，他們雖有根度簡及菲爾科頓建功，一度領先2：0，但祖奧簡斯路早段領先被逐，令曼城大部分時間要10人應戰。結果，白禮頓靠李安度杜沙特、阿當韋斯達及丹般恩各建一功，以3：2反勝曼城。 哥迪奧拿的曼城向來以控球見稱，但今場遭受壓制，射門及控球皆在白禮頓之下。今場曼城僅得37%控球，創哥帥執教曼城以來的英超比賽新低。另一方面，這是白禮頓首次在英超擊敗曼城，兩隊過去7次交手，白禮頓失了21球而只入2球。

根度簡的頭槌為曼城先開紀錄。（路透社）

祖奧簡斯路在10分鐘領紅被逐。（路透社）

白禮頓前鋒韋碧克因傷在29分鐘退下火線。（路透社）

曼城今場有個好開始，2分鐘先開紀錄，馬列斯在右路用左腳傳中，遠柱的根度簡頂入。然而，曼城右閘祖奧簡斯路推跌單刀的韋碧克，被罰紅牌。換邊後，踢少1個的曼城靠科頓從左路個人突破入到禁區建功，在48分鐘拉開到2：0。

科頓換邊後為曼城一度拉開到2：0。（路透社）

將會為比利時出戰歐國盃的李安度杜沙特，把握曼城後防漏洞，追成1：2。（路透社）

不過，白禮頓在50分鐘即追成1：2，曼城防中洛迪卡斯簡迪回傳失誤，李安度杜沙特截到後長驅直進，入到曼城禁區，面對多間曼城守將封阻，他冷靜地繼續帶橫，之後抽射入網。72分鐘，柏斯高哥斯傳中，阿當韋斯達頭槌頂成2：2。

阿當韋斯達為白禮頓追平2：2。（路透社）

白禮頓球員慶祝丹般恩攻入奠勝入球。（路透社）

大部分時間踢多1個的白禮頓形勢佔優，他們罕有地在曼城身上取得63%的控球，而曼城只得37%控球，創哥迪奧拿執教曼城以來的新低。射門方面，白禮頓多達19射6中，而曼城就只得8射4中。最後，丹般恩在76分鐘射入致勝一球，幫白禮頓在落後兩球下，以3：2反勝曼城。

曼城領隊哥迪奧拿賽後表示，擔心球隊近況回落，影響到歐聯決賽，他說：「對白禮頓11個打11個已經很難踢，10對11更加困難，我們一定要改善表現去面對決賽。在星期日，我們將高舉英超獎盃，之後我們就要去踢歐聯決賽。我有擔心的，因為那場是歐聯決賽，對手亦很強。」中場根度簡在下半場受傷，但哥迪奧拿賽後派定心丸，引述隊醫指這名德國中場情況樂觀。

曼城將會在5月29日到葡萄牙波圖，與車路士爭奪歐聯冠軍。這是曼城首次打入歐聯決賽，班主蒙蘇決定資助球迷去捧場。曼城獲分配6000張決賽門票，蒙蘇將會資助所有曼城球迷的交通費用，相信涉及開支200萬鎊。

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