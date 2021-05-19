【跳繩】世錦賽8月線上舉行　轉影片考核　何柱霆：未有優勢

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-19 20:04

普遍對跳繩比賽的刻板印象，不是鬥速度就是鬥難度。 不過在疫情下，跳繩比賽由地面搬至線上舉辦，除了要求參賽者展現技術，表演性及互動性也是評核標準。 即將為世界跳繩錦標賽遞交參賽影片的何柱霆（Timothy）直言相比現場作賽，拍片參戰更加複雜。

全港精英跳繩比賽暨選拔賽於今年上旬舉行，但因疫情關係，賽事改為線上形式，參加者須提交跳繩片段供評判評核。在賽事中Timothy分別奪得三十秒單人繩速度跳冠軍、三分鐘單人繩耐力跳冠軍、單人繩個人花式比賽亞軍，終以總成績第一獲得代表香港的資格，出戰8月舉行、國際跳繩聯合會（International Jump Rope Union, IJRU）的「2020世界跳繩錦標賽」。

今屆跳繩世錦賽，何柱霆直言不再只是看技術，還要看表演性。（張倩儀攝）

跳繩世錦賽「玩法」和全港精英賽一樣，運動員需自行拍攝影片，於8月內遞交以便網上評分。惟影片也有一定要求，根據規則，參賽者在開始前要先要以紙張明列姓名和身份證號碼，拍攝間不能搖晃、必須拍攝到全身，而光線和角度也得清楚展示參賽者動作才能接納。

疫情下要保持訓練只好在家練速度，到街上練花式。（張倩儀攝）

即將參與三十秒單人繩速度跳、三分鐘單人繩耐力跳、單人繩個人花式的Timothy坦言此比賽做法和以往完全不同，特別是單人繩個人花式比賽（Freestlye）：「IJRU現在不單止看很密的花式，參賽者不能只看着地下跳，與鏡頭還要有眼神交流、表演性和互動，重點在如何表現自己。」比起認真的埋頭跳繩，現在的評分準則更像是一個表演。

以往參賽者只需要做好動作，但現在還要顧及台風和表情。（張倩儀攝）

規例亦提及，參賽者的「表演」要具娛樂性，「有出色的表演技巧和舞台風格」、「能吸引到評審和觀眾的注意力」，動作方向要多變，且有趣。除此之外，規例中也提及表演要含有自創動作，當中能展現「Wow factor」為更佳。

今年26歲的他笑說不去想退役這兩個字。（張倩儀攝）

由「1 take過」的現場比賽，搖身一變拍片網上評核，不擅長唱歌、跳舞的Timothy直言苦惱。然而在可以無限翻拍試的機制下，Timothy認為網上比賽對自己不利：「一些中上水平的運動員，以往比賽可能緊張發揮不好，所以對高水平運動員來就沒有好處；以往贏人的都贏心理。」

何柱霆剛在全港網上精英賽奪3金1銀，將代表香港出戰。（張倩儀攝）

今年26歲的何柱霆，17歲就成為首位於世錦賽奪得男子總冠軍的亞洲代表，至今合共奪得兩屆跳繩世錦賽冠軍，8月將再次參與此項賽事，衝擊第三個世界冠軍。

⬇️何柱霆今年參加個人比賽的片段⬇️