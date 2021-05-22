【歐霸】馬古尼受傷篤定缺席歐霸決賽　出戰歐國盃也存疑

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-22 18:21

曼聯隊長哈利馬古尼的足踝韌帶早前受創，已錯過近3場英超聯賽，領隊蘇斯克查直言這名英格蘭鐵衛篤定缺席歐霸決賽，早前續約的艾歷拜利有望擔正，證明自己的實力。 馬古尼季尾受傷，復出依然無期，對英格蘭部署下月舉行的歐洲國家盃必然有影響。

曼聯早前即使反勝阿士東維拉，可惜隊長哈利馬古尼戰至中後段受傷退下火線，這名「紅魔」隊長左腳足踝韌帶受傷。馬古尼近3場聯賽同樣缺陣，他更需要以拐杖支撐並穿上保護裝置，不禁令人擔心他的傷勢。

馬古尼對維拉一仗中勇戰受傷。（資料圖片／Getty Images）

曼聯主帥蘇斯克查早前依然對馬古尼的傷勢甚為樂觀，有望趕及歐霸盃決賽時復出，如今距離決賽只剩下4日，蘇帥由當日的樂觀變悲觀，直言決賽復出是不可能的任務，「馬古尼的傷勢確實有改善，可惜韌帶傷患須時康復，坦白說馬古尼在決賽復出的機會接近零，行路不是問題，但奔跑依然有一段很多的距離。」

馬古尼的左腳穿上保護裝置及以拐杖借力，可見他的傷勢比想像中嚴重。（資料圖片／Getty Images）

身為紅魔隊長，即使馬古尼未能披甲，早前亦在看台上看到他的身影，默默地支持一眾隊友。馬古尼自2019年夏天加盟曼聯以來，英超未曾缺陣，直至今次受傷，連續上陣的紀錄才「斷纜」。

負傷在看台觀戰的馬古尼，難免黯然神傷。（資料圖片／Getty Images）

馬古尼與連迪路夫一直是蘇斯克查的首選，如今「二缺一」，蘇帥難免「頭痕」。在馬古尼缺陣的3仗中，蘇斯克查分別使出3個不同中堅組合，連迪路夫曾與拜利及杜安薛比搭檔，穩健程度難與馬古尼在陣相題並論。

拜利早前與曼聯續約至2024年，惟這名科特迪瓦中堅經常受傷患困擾，今季聯賽累積上陣11次。蘇斯克查早前向拜利投下信心一票，「拜利需要更多的上陣機會，上場更多的話，我相信他有更好的表現。」連迪路夫與拜利這個中堅組合，又能否給予曼聯球迷信心？

早前與曼聯續約至2024年的拜利，有望在歐霸決賽擔正上陣。（資料圖片／Getty Images）

馬古尼的傷勢比想像中嚴重，距離歐洲國家盃開鑼只剩大約3星期，馬古尼能否及時復出亦存有疑問。頭痕不止蘇帥，英軍領隊修夫基亦然，馬古尼夥拍史東斯相信是心水組合，如今如意算盤隨時打不響。

英格蘭不乏其他中堅，高亞迪﹑泰朗明斯及迪亞等也是潛在人選，但能否在短期內贏得修夫基的信任是另一問題。

近日四出觀戰的修夫基，因為中堅的問題甚為「頭痕」。（資料圖片／Getty Images）

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