德甲｜利雲度夫斯基破49年入球紀錄　C朗與美斯也無法匹敵的一季

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-23 12:07

周六晚（22日）的德甲煞科戰，早已封王的拜仁慕尼在主場迎戰奧格斯堡，對於主力射手羅拔利雲度夫斯基（Robert Lewandowski）而言絕不止「風流波」——這是他刷新德甲單季入球紀錄的最好機會、也可能是唯一機會。 即使在煞科日腳風不順，他仍在比賽最後一秒達成壯舉。「我仍無法相信！」這名32歲的波蘭射手絕非謙虛，破紀錄背後，他的今個球季並非一帆風順。

煞科日對奧格斯堡之前，利雲度夫斯基已追平了「轟炸機」梅拿在1971/72德甲球季創下、單季攻入40球的紀錄，今仗最大目標當然是再度入球、將紀錄收歸己有。

偏偏利雲度夫斯基在煞科日才遇上壞腳風，在隊友基拿比、甘美治和京士利高文均取得入球後，他起腳足足9次仍顆粒無收，直到球證鳴完場笛前才將皮球送入網窩，射入個人今季第41個入球，親手粉碎半世紀前的舊紀錄、為德甲譜下歷史新一頁。

利雲度夫斯基在比賽最後一刻才射入歷史性一球，興奮得脫衣慶祝。（美聯社）

「我仍無法相信自己真的做到了！」利雲度夫斯基在賽後訪問如是說，他絕非假作謙虛，德甲單季僅得34輪賽事，偏偏他今季曾受傷患困擾，缺陣了當中5場比賽；而在他上陣的29場聯賽中，亦有4場未有入球，意味他僅僅花了25場就射入了41球，場均攻入1.64球、平均每60分鐘就射入一球，這項數據，可說是比他的入球數字本身更恐怖。相比之下，梅拿在49年前創下舊紀錄時，可是踢足了全季34場聯賽。

「而且更因為我只能在最後幾秒才入波——我足足試了3、4、5次，卻一直無法入球，偏偏最後在那樣的情況下入波，這真的好特別、也有歷史意義！」他在賽後笑道，「我仍然無法相信（自己真的破了紀錄），但也許明天、或者一兩星期後，我會意識到自己到底做到了什麼。」

利雲度夫斯基單季41個入球分布： 梅開二度——5次 帽子戲法——4次 大四喜——1次

利雲度夫斯基以41球鎖定了德甲神射手，是他連續4季、也是生涯第6次獲得「小鋼砲」獎座；他同時也在歐洲金靴榜遙遙領先，除非暫列第3位的C朗拿度在煞科戰轟入12球或以上，否則無人能威脅其位置。

歐洲金靴榜與德甲射手榜——利雲度夫斯基拋離主要對手有多遠？（按圖放大）

利雲度夫斯基年過30仍能不斷進步，有賴同是運動員的嬌妻Anna協助訓練及管理飲食：