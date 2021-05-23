田徑｜呂麗瑤一場不敗完結賽季　杜婉筠刷新香港鉛球紀錄

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-23 18:43

「最好廿零三十個啦！你會不會嫌錢多吖？」呂麗瑤賽後笑說。 她指的是海外比賽機會。教練鄧漢昇雖與總會極力為她爭取奧運積分賽出賽資格，他坦言：「無論去不去到奧運，都是她成長的過程。」

香港田徑系列賽III煞科日於周日（23日）續在將軍澳運動場進行，「欄后」呂麗瑤以13.73秒大熱封后，自3月測試賽起一場不敗為今季劃上句號。今夏東京奧運在即，賽後的指定問題仍是：「何時出外比賽爭分？」

「一直都希望㗎！我都沒放棄過。」呂麗瑤一貫爽朗回答。自去年末田徑賽重啟後，她已直言很想出外參賽提升狀態，她以往的個人最佳時間，着實均是在海外賽造出的。教練鄧漢昇說，這證明呂麗瑤是個競爭心很強、需要對手帶動的運動員。

呂麗瑤坦言若能參加奧運積分賽，有信心跑入13.30秒內提高排名。（盧翊銘攝）

成長與得着

保持強度訓練、進入比賽狀態、已接種疫苗，更有信心能跑入13.3秒內提高排名，出國比賽萬事俱備，只欠東風。東京奧運積分將在6月30日截標，鄧漢昇表示已聯絡了4、5個歐洲賽會，惟在疫情下入境和參賽處於被動，有一個比賽已拒絕了呂的報名。「沒辦法，但運動員未放棄，我也不會放棄，而呂麗瑤亦不會放棄。」

縱然東奧日漸逼近，二人也早作最壞打算，套一句老生常談，奧運是結果，最重要是過程。鄧坦言：「奧運對她來說，就算去不去到，都希望是她成長的一個過程。對我來說，是她有進步。」他以姚潔貞上周衝擊馬拉松奧運標作例子：「雖達不到標，能刷新近兩分鐘個人最佳成績，很令人鼓舞，達不到目標，但實質過程做到很多事。」

教練鄧漢昇大讚愛徒：「她是真的成長了。」（盧翊銘攝）

的確，呂麗瑤與姚潔貞一樣很「戰鬥格」，鄧漢昇在這一年多亦看到愛徒的努力與成長，也感受到她期望比賽的壓力，甚至將軍澳運動場很逆風，屢次在該場比賽也做到不錯時間，「見到她的拼勁，人生總有苦有甜，苦過後，就更加甜。」他笑說。

雖然東奧資格陷於劣勢，他坦言仍會繼續安排訓練保持競爭力，「去不到奧運也不會失望，還有全運會和亞洲室內田徑賽，對她來說更加實際，最重要是有進步。」

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香港「欄王」陳仲泓以14.19秒力壓梅政揚封王。（盧翊銘攝）

杜婉筠相隔兩年刷新港績

擲項方面，杜婉筠以13.59米刷新個人保持的香港紀錄，完美為今季作結。她曾在2019年創下13.25米香港紀錄，該港將今日在33度酷熱天氣下仍發揮水準，把個人最佳成績推前0.34米，再創香港新高。她表示自今年開季後在比賽中逐漸重拾狀態，會向14米進發。

杜婉筠再刷新香港女子鉛球紀錄。（由田總提供）

香港標槍紀錄保持者許懷熙因賽事中拉傷未能發揮水準，屈居第二。（盧翊銘攝）

香港標槍紀錄保持者許懷熙於本月初香港錦標賽傷癒復出，並擲出58.96米封王，今日他續戰今季第二場賽事，卻在第一擲時因拉傷右腳影響發揮，最終以56.07米屈居第二，師弟陳灝驊則擲出59.12米奪冠。

問到可有想爭取全運會資格，雅加達亞運代表許懷熙坦言手肘傷癒後僅按部就班重拾狀態，未有想過爭取全運：「可能師弟去呢！他今天的成績好過我上一場。」身旁的陳灝驊今日以近5米打破個人最佳成績，他笑指未有想過日後能破師兄香港紀錄，「都是盡全力擲好每一槍，做出自己最佳。」

陳灝驊（右）刷新個人最佳成績並奪得標槍冠軍。（葉詩敏攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）