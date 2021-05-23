港超聯｜伍健望丹恩奴域留效傑志　黃洋談將來：仍想留隊競爭

撰文： 袁志浩 高詩琦 最後更新日期： 2021-05-23 20:13

傑志周日（23日）在港超聯爭標組最後一戰，憑黑山射手丹恩奴域梅開二度，2：0擊敗東方龍獅封王。人稱「黑山伊巴」的丹恩奴域是「藍鳥」成功衛冕的一大因素，他可有機會留下來？ 至於今季上陣次數大減的隊長黃洋，亦談及自己的未來。

丹恩奴域半季加盟傑志，自2月底首次為傑志披甲以來，上陣14場狂轟17球，幾可肯定成為聯賽神射手，亦是「香港足球先生」大熱人選之一。雖然「黑山伊巴」來港最大目標是出戰亞冠盃，但7月將滿40歳的他在港超顯得游刃有餘，球迷當然希望他留隊。

丹恩奴域是傑志衛冕的一大功臣。（李澤彤攝）

+ 3 + 3 + 3

伍健朱志光望留下丹恩奴域 黑山伊巴：滿意現狀

傑志會長伍健在奪冠後，亦談及來季組軍，「未傾續約，但來季規則若如我所想，我們下一季應該也是打亞冠，即是下一季也需要有亞冠（級別）球員。」他直言「明年組軍大致完成」，「保持了絕大部份我們（今季）的主力，當然還要傾續約，但人選方面是定了的。」被問及會否留下丹恩奴域，他則道：「若他繼續每場入兩球，他對球會作用好大，盡量（留下）他吧。」總教練朱志光則顯得較有信心：「有了下一屆亞冠資格，相信丹恩奴域會留隊。」

至於丹恩奴域本人有什麼想法？他未有明確回應，但就道：「未來幾天我會跟Mr Ken（伍健）吃飯，總之，我對這裏的生活、球隊和球迷都很滿意。」

傑志慶祝衛冕（按圖放大）：

+ 3 + 3 + 3

回望整個賽季，伍健坦言「收貨」，但亦指出曾有機會在積分榜榜首拉開較遠距離，「因為有幾場波有些判決之類，造成一個很緊湊的局面，但整體而言，足球要緊湊少少才刺激，今場有7800多人睇，是很好的數字，希望吸引多一些朋友回來。」他坦言早年曾經只有幾十人留下看傑志捧盃，但今天見到很多球迷留下，「希望多些人喜歡睇傑志的波、多些傑志的球迷。」

朱志光認為今季成功衛冕猶如「極速衝了400米」，指再度封王有賴球員的決心及球會投資：「球會在疫情下仍願投資，令球隊在兵源和把握上贏到重要的賽事，而且聯賽講求穩定，重要賽事中，傑志贏晒。」他又笑言雖然多次領軍奪冠，但今仗賽前「十五十六」：「不要看我好像很冷靜，我也好驚，東方今年雖然最後輸了，但他們追上來的後勁、在傷兵困擾下做得好好，但幸好在最後一場比賽解決到。」東方龍獅將帥在賽後未有接受傳媒訪問。

傑志會長伍健指出，拿冠軍首個要素是「不要失那麼多球」，認為球隊在聯賽重啟後防守穩定是封王主因。（袁志浩攝）

傑志總教練朱志光坦言，對東方的爭標戰前自己亦感緊張。（袁志浩攝）

黃洋電視劇喻衛冕

除丹恩奴域外，傑志隊長黃洋來季的發展也受關注，現年37歲的他今季在各項賽事8次正選上陣、6次後備落場，在聯賽正選僅4場。入選世界盃外圍賽港隊大軍的他，直言仍希望競逐出場位置：「傑志今年的防中位置競爭好大，我自己是隨時做好準備去競爭的，我還是很想留在傑志、爭取機會去踢亞洲賽和出場機會。」

談到球隊再度封王，黃洋以電視劇比喻上季和今季：「今年好似睇電視劇的第二集，我們在第一集很辛苦、很差的形勢下才贏到冠軍，踢到亞冠，吸引到好多我們出色的外援，令今年比賽有爭標機會，是上年一個很好的延續。」