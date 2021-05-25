【意甲】C朗拿度告別意大利？　IG霸氣長文一句話惹離隊揣測

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-25 16:09

C朗拿度轉戰意大利三年，今季在祖雲達斯經歷一個失望球季後，再次傳出離隊傳聞。 繼早前被拍到他一次過運走7部愛車後，C朗在Instagram發布一段373字長文，回顧今季未能問鼎意甲冠軍的失望之餘，同時表示自己「已經達成當初來意大利時設下的目標」，最後一句「多謝參與這趟旅程中的每個人」，似是暗示離隊在即。

C朗在皇家馬德里贏盡各大錦標和刷新多項入球紀錄後，2018年夏天轉投意甲班霸祖雲達斯，當時已屆33歲的他，轉會費仍高達1億歐元。祖記由2011/12球季開始，聯賽連年稱霸，加入葡萄牙球王目標當然直指歐聯冠軍。

可是天不從人願，加入C朗後祖記歐戰成績不進反退，2018/19球季歐聯八強不敵當屆發揮神勇的阿積士，2019/20一屆十六強被里昂以作客入球淘汰，今季十六強對手只是被睇低一線的波圖，戰至加時C朗排人牆期間竟然避波，讓對手攻入罰球，球隊再次因作客入球被踢出局，今次他更成為罪人。祖雲達斯重金禮聘C朗來投，達不到預期成績，雙方分手似是無可避免。

C朗日前領軍贏得意大利盃，祖雲達斯今季不至於四大皆空。

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C朗IG長文暗示離隊在即？

一方面是環球疫情令各大球會收入大受影響，強如祖雲達斯也對C朗的天價人工感到吃力，意大利消息曾指球會願以2500萬歐元轉會費將C朗套現。C朗本人方面亦對球會在歐聯缺乏競爭力感沮喪，勢在職業生涯尾聲尋求新挑戰。

他在Instagram發長一段長文，以「任何頂級球員的人生與職業生涯都是充滿起跌」為開場白，表示：「今年我們未能贏得意甲，祝賀國際米蘭成為應得的冠軍。不過我必須珍惜今季在祖雲達斯取得的成就，意大利超級盃、意大利盃和意甲神射手獎項讓我感到喜悅，在這個什麼也很難贏的國度，排除萬難得到這些獎項令我特別欣慰。」

之後就是可圈可點的一句：「取得這些成就之後，我已達成當初來到意大利時為自己定立的目標：贏得聯賽冠軍、盃賽冠軍、超級盃冠軍，並成為這個擁有優秀球員、偉大球會和自身足球文化的偉大足球國家的最佳球員和神射手。」目標已達，是否意味離開的時候已到？

C朗拿度離開祖雲達斯「證據確鑿」 口裏說不身體卻很誠實

C朗早前為祖雲達斯攻入第100球。他今季聯賽攻入29球榮登意甲神射手，成為史上首位先後在英超、西甲和意甲得此榮譽的球員。（Instagram＠cristiano）

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紀錄魔人再創新境界

他在文中最後一句，「多謝有份參與這趟旅程的每個人」，同樣充滿告別味道。祖雲達斯今季不止意甲爭標失敗，幾乎連前四名來季歐聯資格亦不保，需要戰至煞科戰贏波兼對手拿玻里失分，才驚險殺入前四。在一場如此重要的比賽，身為陣中首席射手的C朗拿度在沒有受傷的情況下，竟然被列後備，最終球隊上半場已遙遙領先3球之下，他未獲派上陣，自然引起外界猜測。

賽後主帥派路僅稱，未起用C朗因為對方太累。即使閉幕戰未有上陣，C朗仍以29球成為今屆意甲神射手，達到另一個前無古人的成就：史上首個先後成為英超、西甲和意甲神射手的球員。

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祖雲達斯爭取歐聯席位的關鍵一仗，C朗拿度竟然未派上場，再次掀起離隊揣測。（Getty Images）

【C朗拿度球會印記】（按圖放大）

他對紀錄的執着，已達到魔王級別程度，不過C朗自稱沒有追逐紀錄，他霸氣宣稱，「我已講過我不會追求紀錄，而是紀錄在追我。」他解釋，足球是個團體運動，當中要靠個人努力來達成球隊目標，「一直在球場內外不斷努力，紀錄終會來臨，錦標也是無可避免，一切都是努力帶來的自然成果。」

假如C朗真的離開都靈，他的下一站會是哪裏？外界消息由皇馬、曼聯傳到士砵亭，三間他曾效力的球會均已傳遍，暫時未有任何定案。消息指，他日內會先跟祖雲達斯高層商討，C朗跟祖雲達斯的合約2022年6月才屆滿。

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C朗拿度意外的下一站 不是曼聯也不是皇馬

祖記贏波C朗仍大發雷霆 再傳離隊今次目的地非皇馬

祖雲達斯為C朗開價 暫乏人問津勢重返皇馬但有一條件

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