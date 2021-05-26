英超神奇球季怪事多　雙紅一夜齊大敗　卡尼連claim兩項大獎

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-26 19:38

2020/21英超球季完滿結束，疫情持續籠罩之下，大部分時間沒有球迷入場，創下一個英格蘭足球史上首次出現的怪現象。 除此之外，今季亦有幾件有趣和特別的事件，不妨一睇再睇。

1. 曼聯利物浦同日紀錄大敗

曼聯季初奧脫福主場出戰熱刺，竟大敗1：6。（Getty Images）

曼聯身為英超王者，即使偶有大敗的時候，輸到6球，也是十分罕見。2020年10月4日奧脫福主場面對舊帥摩連奴領軍的熱刺，兩分鐘已由般奴費南達斯的十二碼先開紀錄，不料馬迪爾紅牌被逐，十人應戰之下輸完一球又一場，結果1：6大敗。這是曼聯在英超年代落敗的最大比數，2011年10月對曼城亦曾以相同比數輸波，今次是第二次。

看到死對頭球隊慘敗，利物浦球迷立即在社交媒體大肆恥笑紅魔鬼。有趣的是，同一晚較後時間出戰的利物浦，作客維拉竟大敗2：7，首次在英超被攻入7球之多。當時中堅大將雲迪積克仍未受傷，人腳齊整「夫添」上陣，也沒有球員被趕出場。正所謂「 剃人頭者，人亦剃其頭」，輪到利迷被笑返轉頭。

一夜之間，雙紅宿敵齊齊大敗，是今個球季其中一單最離奇又令人難忘的事情。

雲迪積克在陣的利物浦，竟然以2：7慘負阿宜東維拉 ，實在不可思議。（Getty Images）

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2. 英超史上首次作客勝仗多過主場

上季冠軍利物浦在空無一人的晏菲路球場，鬥志大減。（Getty Images）

球迷入場，對主隊有多重要？不同研究均顯示，球隊在主場出戰確有優勢，比率各有不同。今季之前英格蘭足球史上，頭四級別聯賽從未試過一季之內客場勝仗多於主場，在這個大部分時間沒有球迷入場的怪異球季，百多年來從未發生也終於破例。

今季英超作客球隊勝出153場，主隊只得144場勝仗，不止創下英超首次，也是英格蘭足球頭四級別歷年的第一次。曼城、曼聯、車路士、李斯特城、愛華頓、阿仙奴、列斯聯、阿士東維拉等多隊均是客場勝仗多過主場，不過數到影響最大一隊，非上屆冠軍利物浦莫屬。

紅軍球迷的打氣聲浪全球知名，球隊在主場晏菲路出戰往往如有神助，上季主場18勝1和保持不敗豪取55分，今季絕大部分時間沒有球迷入場之下，主場優勢盡失，1月中至3月更創下球會129年歷史以來聯賽最長的6連敗。就算季尾回勇，今季在晏菲路10勝3和6負得33分，較上季少22分之多。如果加上這22分，利物浦得分較今季以86分封王的曼城還多5分，當然這只是「波後炮」，一切沒有如果。

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+ 6 + 6 + 6

3. 車路士被舊將攻破大門創紀錄

英超煞科日車路士要爭勝力保前四，不過他們被舊將貝特蘭查奧爾幾乎以一人之力擊倒輸波。（Getty Images）

各大球會每年到各地買入高質小將培育，當中財力豐厚的車路士每次都會大手掃貨，然後不斷將小將外借，收回可觀借用費，那就是大家熟悉的「出租車兵團」。這些年輕球員能在球壇站穩陣腳的不多，最終能成為藍軍正選一員更是萬中無一，幾乎全數被多次外借後也是離隊收場。

就算是一隊成員，車路士每季也是人來人往，貨如輪轉。如此一來，倒戈他們的舊將數量也愈來愈多。英超今季煞科日車路士作客維拉必須全力爭勝搶奪歐聯參賽資格，那一場比賽的主角卻是曾效力藍軍多年的舊將貝特蘭查奧爾。此子一記遠射為維拉先開紀錄，下半場再博得一球十二碼，倒戈戰領軍2：1擊敗舊主車路士。他是歷來第25個倒戈攻入車路士大門的球員，令藍軍創下英超被最多舊將取得入球的紀錄。

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+ 8 + 8 + 8

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4. 卡臣一場之隔驚變老伯伯

曼城三號門將卡臣，時隔10年再次在英超上陣。（Getty Images）

卡臣（Scott Carson）年輕時曾是被寄予厚望的門將，效力利物浦，入選英格蘭國家隊，2004/05歐聯決賽即使沒有上陣也有獎牌落袋，他是紅軍擊敗AC米蘭在伊斯坦堡奇蹟封王尚未掛靴的僅存一員。離開利物浦後，他的生涯急轉直下，2011年離開西布朗之後轉戰土耳其，之後效力韋根和打比郡兩支英冠球隊，未再在英超出場。

2019/20球季，他從打比郡外借曼城作為隊中三號門將。他加盟後一直沒有出場機會，直到今季尾曼城已篤定封王，對紐卡素一仗獲派上陣，如今35歲的卡臣已兩鬚斑白，身手卻不減當年，他在比賽中救中韋洛克的12碼，可惜仍被對方補中，曼城最後險勝4：3。

這場波是卡臣自2011年5月22日代表西布朗上陣後，時隔3645日再次在英超出場，創下門將在兩場比賽之間最長真空期紀錄。一場之隔，卡臣已由後生仔變成中年阿叔。巧合的是，他上一次英超出場對手也是紐卡素，賽果也是大比數的3：3。

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10年前為西布朗上陣對紐卡素一戰，卡臣仍是「後生仔」。（網上圖片）

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5. 卡尼連Claim兩項大獎

哈利卡尼連奪神射手和助攻王兩項個人大獎。（Getty Images）

盛傳要求離隊的熱刺神鋒哈利卡尼（Harry Kane），3年前為跟利物浦射手沙拿爭奪神射手，對史篤城一戰claim走當時隊友基斯甸艾歷臣的入球，而被球迷取笑他為「Harry Claim」。

如今艾歷臣已經離隊，他今季不單以23個入球，以一球之差力壓沙拿終於成功claim回他渴望已久的射手王座，更「撈過界」以14次助攻首度成為英超助攻王，更勝般奴費南迪斯、迪布尼等頂級中場。

他下季會否改穿曼城球衣，尚要等一等，不過離開熱刺之前，一口氣連claim兩項個人大獎，總算充撐一下獎盃櫃。他是英超史上第二位連奪這兩項個人大獎的球員，對上一位是高爾（Andy Cole），他當時尚未加盟曼聯，1993/94球季為重返頂級聯賽的紐卡素攻入34球另加14次助攻，幫助球隊首戰英超即取得第三名。

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+ 3 + 3 + 3

6. 艾利臣成英超史上首個頭槌入球門將

艾利臣在利物浦對西布朗一仗頂入絕殺一球，並成為球隊史上首個取得入球的門將。（路透社）

英超成立近30年來，門將取得入球的情況相當罕見，在今季之前只出現過5次。上屆冠軍利物浦為爭奪歐聯入場券，對西布朗一戰一分都不能少，偏偏一場球員腳頭無靈，射極唔入，戰至補時4分鐘仍只能跟已降班的對手踢成1：1。完場前一次角球機會，把守最後一關的艾利臣在門將教練催促下跑上前場助攻，他的出現果然打亂對手部署，飛身接應銅頭一搖，頂出一記漂亮絕殺入球，助紅軍全取重要3分。

艾利臣這記教材式頭槌入球，連姿勢分都贏埋，他不單止成為英超史上第六個取得入球的門將，也是以頭槌入球的第一人，更是利物浦創會129年來首名在正式賽事入球的守門員，名留青史。

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7. 修咸頓的0；9 Déjà vu

修咸頓連續兩季在聯賽被對手大炒0：9。（Getty Images）

又係0：9，又係修咸頓？2019/20季初，陷入降班危機的修咸頓，主場對李斯特城一戰早段已有守將賴恩貝特蘭被逐，結果大敗0：9。那是英超史上最大比數差距，同一比數，1995年曼聯對現已降至英甲的葉士域治曾造出過，不過在主場輸9球，聖徒是英超史上第一隊也是至今唯一一隊。

高普老友哈辛赫圖是個好教練，漸漸帶領修咸頓走出谷底，上季第13名完季，今季初表現令人眼前一亮，12月中一度高佔聯賽第三位。不料他們下半季完全走樣，2月作客曼聯一仗，竟然再輸一次0：9，修咸頓中堅賓拿歷克更創下防守球員的另類「大三元」：擺烏龍、輸十二碼和紅牌被逐。

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2021/21英超聯賽榜前10位：

+ 4 + 4 + 4

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