【足球轉會】利物浦中後場大執位　放棄卡巴克　即將簽入全能中堅

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-05-26 21:13

2019/20英超冠軍利物浦經歷慘痛一季，已為換血作好準備。為重奪王座，紅軍已率先在轉會市場出手，開價收購盛傳看中已久的RB萊比錫中堅干拿迪（Ibrahima Konaté）。 至於季中從史浩克04借用的卡巴克，因為一個原因，利物浦不會啟動買斷條款。

利物浦跟曼城前季一樣，經歷後防球員不斷受傷的慘痛，不止聯賽衛冕失敗，幾乎連前四歐聯席位亦不保。關鍵時刻，他們靠陣中一對年輕人尼達利菲膿斯和里斯威廉斯頂檔，辛苦保住歐聯，來季大執位卻是無可避免。

兩個年輕人以外，季中以150英萬鎊借入的卡巴克，紅軍有權以1800萬英鎊買斷，惟最新消息指，由於此子欠缺速度，球會不會行使買斷條款，並將於日內離隊。當卡巴克離開之後，將會有一個新面孔加盟。

利物浦正跟RB萊比錫商討收購中堅干拿迪。（Getty Images）

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利物浦傳已簽入萊比錫中堅

早已市場已盛傳利物浦有意簽入22歲的RB萊比錫中堅干拿迪，這位法國球員身型、速度、技術、視野俱備，《利物浦迴聲報》周二（25日）報道，紅軍視他為今夏頭號轉會目標，正跟萊比錫洽談收購，估計費用達4000萬英鎊。干拿迪的合約內有放人條款，利物浦有意啟動。

一日後，專攻轉會消息的體育記者Fabrizio Romano宣稱，此子數日前已完成體測，「干拿迪去利物浦，交易完成」，並指利物浦將於未來數天啟動干拿迪的3500萬歐元（約3022萬英鎊）放人條款，公布簽入新兵消息。他聲稱，早在4月23日干拿迪已同意個人條款，跟利物浦簽約5年。

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雲迪積克來季將會強勢復出。（Getty Images）

誰是雲迪積克的另一半？

中堅雲迪積克（Virgil van Dijk）養傷接近一季，已接近復出階段。為來季強勢復出，他早前已表示放棄今夏代表荷蘭出戰歐洲國家盃。他是高普領隊心目中的中堅首選，假如干拿迪來投，二人很大機會成為來季正選中堅組合。

消息指，球會將留用「容易受傷的男人」麥迪比（Joel Matip），惟干拿迪來投後，他和祖高美斯（Joe Gomez）二人很大機會淪為替補。至於臨危受命大受好評的尼達利菲臘斯，球會同樣傾向留用，可是當干拿迪來投、雲迪積克、麥迪比和高美斯復出，菲臘斯只會是隊中第五中堅，他很可能為求上陣機會離隊他投。上季中由普雷斯頓加盟的賓戴維斯（Ben Davies），依然未有任何進一步消息。

干拿迪優點多多，理論上是雲迪積克天造地設的一對，唯一隱憂就是他的傷患紀錄。

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韋拿杜姆離開利物浦，鍾斯相信會頂上他的空缺。（Getty Images）

狼王被放售 紅軍會否出手？

利物浦中堅位置牽一髮而動全身，中場唯一變動就是全能中場韋拿杜姆離隊，他被指會在日內加盟巴塞隆拿，簽約三年。高普領隊以至球隊上下均捨不得這個臉上總是帶着微笑的友善先生，可是他跟球會續約談不攏，也沒辦法。

失去能踢中場一切位置兼鮮有受傷的Gini，本應相當頭痛，不過球隊很可能直接以小將居迪斯鍾斯頂上。外借英冠球隊布力般流浪大放光芒的18歲小將艾利洛（Harvey Elliott），將歸隊當替補，如再次外借，今次會是一支英超球會。

紅軍盛傳已看中多時的魯賓尼維斯（RUBEN NEVES），近日傳出被狼隊放售的消息。狼隊在領隊紐奴離任後，相信會有一場大換血，尼維斯被指會遭掛牌套現，價錢為3500萬英鎊，暫時未有任何消息指向利物浦會出手。

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2021/21英超聯賽榜前10位：

+ 4 + 4 + 4

2020/21英超射手榜：

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