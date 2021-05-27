曼聯20/21球季總結｜英超達標盃賽覆沒　蘇帥：四大皆空難說成功

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-27 21:20

曼聯在歐霸盃決賽不敵維拉利爾後，完成20/21球季，繼續四大皆空。蘇斯克查上任主帥以來兩年半，仍未能為球隊贏得任何錦標。在成績方面，曼聯得到英超亞軍令人滿意，亦達到高層對蘇斯克查以至每任領隊的最低要求，就是得到歐聯資格，但在幾項盃賽方面，曼聯的成績都未如人意。 在組建球隊上，蘇斯克查確立以般奴費南迪斯為核心的踢法，減弱保羅普巴的重要性，並發掘出最能夠發揮普巴能力及平衡球隊攻守的戰術。免簽卡雲尼是一筆妙簽，在安東尼馬迪爾受傷下，全靠卡雲尼頂上，保持攻力。不過去年夏天的貴價新援雲迪碧克就遲遲未能融入球隊。

總結曼聯在20/21球季的成績，在英超算是低開高走。受疫情影響，曼聯欠缺季前賽操練，季初狀態很差，首戰即負水晶宮，之後再被熱刺炒6：1，及後主場對阿仙奴又輸，開季頭6場聯賽只得7分，跌到落去15、16位，差點掉進降班區。

季初曼聯曾被熱刺大炒6：1。（Getty Images）

【後費格遜時代，曼聯暫時贏得5項錦標】

般奴費南迪斯上力後，曼聯的聯賽成績終於反彈，季中一度登上榜首，之後長居次席，跟隨曼城之後。儘管曼聯長排第2位，但講到與曼城爭標，還是有點距離，英超冠軍早就失去懸念，曼聯今季的進步是不用季尾打生打死，先一步企穩在前4名，先取歐聯資格，對領隊及球員會輕鬆一點。

【曼聯20/21球季六大威水戰役（按圖放大）】

反勝創紀錄 重拾費Sir年代熱血

曼聯今季英超有兩個特徵，就是擅長反勝，以及作客比主場強。曼聯全季試過10次在先落後1球之下反勝對手，創了英超紀錄。前幾年看曼聯比賽，通常先失球都沒有好結果，但今季就相反，如果曼聯先失波，之後比賽會更加精彩好看，那種永不放棄的態度，有點像費格遜年代的曼聯。曼聯今季試過作客修咸頓上半場落後0：2，但換邊後連入3球反勝，相當熱血。

曼聯能夠以亞軍完成英超，全靠作客強勁，今季曼聯主場僅得31分，主場成績排聯賽第6，但作客取得43分，排名第2，而且19戰得12勝7和，保持作客不敗。曼聯是史上第4隊做到單季聯賽作客不敗的英格蘭頂級聯賽球隊，而連續26輪作客不敗，只差1場就可以追平阿仙奴創下的紀錄。

【曼聯20/21球季六大失威戰役（按圖放大）】

歐洲賽方面，曼聯今季有點高開低走，在死亡之組頭兩場連勝巴黎聖日耳門及RB萊比錫，本來形勢大好，但作客巴沙克舒希大意失荊州輸波，埋下出局伏線。最終曼聯在次循環不敵PSG及萊比錫，尤其最後一戰對萊比錫和波便出線，但終以2：3輸波，結果曼聯以9分得第3位，轉戰歐霸盃，無緣歐聯16強。

落到歐霸32強，曼聯的籤運不佳，屢遇強隊，但關關難過關關過，先後淘汰皇家蘇斯達、AC米蘭、CF格蘭納達及羅馬4支4大聯賽球隊，當中4強首回合大炒羅馬6：2更為人津津樂道。

不過埋門一腳，曼聯在歐霸決賽與維拉利爾踢成1：1，互射12碼落敗，未能以冠軍為今季畫上句號，難免令人失望。蘇斯克查亦錯失了贏取執教曼聯第一盃的大好機會。

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【歐霸】曼聯冠軍夢碎 拉舒福特錯失良機 維拉利爾創歷史封王

在歐霸盃決賽，蘇斯克查錯失了奪取執教曼聯後首冠的大好機會。（Getty Images）

【曼聯眾將在歐霸盃決賽賽後十分失望】

+ 3 + 3 + 3

至於兩項國內盃賽，曼聯在聯賽盃4強止步，以0：2不敵曼城，而在足總盃就只踢到8強，遭李斯特城以3：1踢出局。國內盃賽入不到決賽，歐聯分組賽出局，歐霸亦在大好機會下失冠，曼聯今季的盃賽演出難以說得上滿意。

蘇斯克查在歐霸決賽後亦坦言，今季四大皆空，絕對稱不上為成功。蘇斯克查說：「我們在聯賽努力，與榜首收縮到的差距，甚至超出我們預期，還打入了這場決賽。不過，你要贏出這場決賽，今季才算得上是成功的球季。」

【簡評兩位曼聯門將在20/21球季表現】

迪基亞在19/20球季表現嚴重下滑，今季曼聯回收甸恩軒達臣，似乎刺激到這位西班牙國腳，迪基亞今季比上季有改善，但離他在2016年前的最佳水平仍有段差距。甸恩軒達臣亦顯示出他有威脅迪基亞位置的能力，他比迪基亞更站得前，樂於出迎，亦慣於與隊友短傳，所以兩人風格有點不同。

甸恩軒達臣在反應、撲救、處理高波以至腳法都沒有明顯缺點，但也說不上哪一項特別「神級」。然而，甸恩軒達臣也非穩如泰山，他有時出迎的時機不太理想，易與隊友誤會。

【簡評各位曼聯後衛在20/21球季表現】

+ 2 + 2 + 2

曼聯今季的正選4人後防仍是雲比沙卡、哈利馬古尼、域陀連迪路夫及勞基梳爾，當中梳爾的表現比上季又有進步，向前侵略性大了很多，今季英超錄得5次助攻，成為最佳左閘。梳爾的明顯進步，也是曼聯今季聯賽成績有進步的原因，他令左路攻守變得更強。新援阿歷士迪尼斯雖然表現中規中矩，但有足夠實力與梳爾輪換，讓梳爾在歐洲賽休息一下，亦有助梳爾在聯賽的發揮。

曼聯的中堅位置看似人多，哈利馬古尼及連迪路夫的組合好似也不錯，而連迪路夫的表現都略有進步，他要「孭鑊」的情況比之前少。然而，季尾馬古尼一傷，卻曝露了曼聯後防的薄弱。原來以為這是艾歷拜利證明自己的好機會，但他實在令人失望，只能夠證明馬古尼是不可或缺，拜利甚至連迪路夫也不如，而且拜利本身都是「玻璃人」，傷多過踢，實在不可靠。拜利之外，還有青訓出身的杜安薛比，但難以擔大旗，至於「文員」菲爾鍾斯就更加不用提。馬古尼受傷為曼聯敲響警號，提醒蘇斯克查留意中堅位置的增補。

【簡評各位曼聯中場在20/21球季表現】

+ 3 + 3 + 3

曼聯今季中後段成績穩定下來，站穩聯賽亞軍，因為蘇斯克查終於找到最好的11人，當中最關鍵的位置是防中。近兩季一直爭議保羅普巴的位置，他踢不踢防中好，如果他踢防中的話又用誰為拍檔？這個問題在今季得到解答，最佳防中組合是費特洛迪古斯及麥湯米尼，他們勤力有效率，穩定到球隊的攻守平衡，效果比起用普巴拍兩者其中一人都要好。

防中體力消耗大，每場都要跑不死，還要跟對手埋身肉搏，但在曼聯中場，這種防中只有費特及麥湯米尼。普巴及雲迪碧克根本不是防中的料子，兩人同樣攻強於守，唯一算是替補的是尼曼查馬迪。馬迪確實有級數，講路數及分波甚至比費特及麥湯米尼好，但他未來又老一歲，體能及速度料再下滑。若果下季費特或麥湯米尼受傷，曼聯防中一線勢必崩潰。

般費這季半已經證明了自己是攻中的必然正選，他控球、盤扭、傳球及射門俱佳，還有鬥志，勤於跑動，表現更在普巴之上。由季初到季中，幾乎曼聯每場的入球都見般費的身影，他不是射入，就是助攻。他今季聯賽攻入18球，交出12次助攻，同時是隊中的神射手及助攻王。不過，到季尾時，般費狀態略有下滑。

新兵雲迪碧克本來令人充滿期待，但一季踢下來，上陣次數不多，而且每次的表現都難令人滿意。雲迪碧克的風格與般費完全不同，他不愛上腳，喜歡跟隊友做第一時間的短距離配合，所以踢出來總是格格不入。如果要數什麼今季10大最差收購，雲迪碧克肯定在其中。

【簡評各位曼聯前鋒在20/21球季表現】

左翼方面，曼聯人滿為患，本身首選是拉舒福特，安東尼馬迪爾都能勝任，再加上踢左中場更佳的普巴。右翼向來是曼聯人手較不足的位置，丹尼爾占士踢法單一，較適合防守反擊的戰術，至於拉舒福特踢右翼的表現總比左路差，但格連活特的冒起，暫時解決了右翼問題。這名19歲小將左右腳的技術俱佳，有速度又有盤扭能力，射術還非常好。

中鋒方面，卡雲尼十分重要。本來以為卡雲尼來曼聯有點「養老」的感覺，相信只會間中在盃賽上陣，好似以前舒寧咸及軒歷拿臣那樣做後備殺手。不過，卡雲尼證明自己寶刀未老，實力更勝眾位當打之年的鋒將。尤其是季尾馬迪爾受傷後，卡雲尼更成為中鋒正選。季尾般費的入球數量下降，卡雲尼正好頂上，歐霸4強兩回合總共攻入羅馬4球。曼聯續約卡雲尼一季，暫緩中鋒增兵的必要性。

蘇斯克查今季找到曼聯的最佳陣容配合，來季可以繼續沿用這個框架，但夏天需要加強個別位置的陣容深度，例如上文提及過的中堅及防中。在拜利愈來愈「玻璃」以及馬迪又老一歲下，這兩個位置其中很薄弱，一旦馬古尼、連迪路夫、費特或麥湯米尼有一人缺陣，就會出現很大問題。