【歐霸熱話】迪基亞撲12碼出貓也徒勞　般奴自把自為或孭鑊

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-05-28 10:24

公開試的「Last Minute」系列，相信是不少香港考生的集體回憶。原來曼聯鋼門迪基亞在歐霸決賽的12碼大戰中，亦有天書在手，《天空體育》記者在社交網站上載迪基亞的「貓紙」。 天書在手，題已貼中，惟不寫上正確答案也是徒勞。倘若迪基亞乖乖跟足提示，或許球隊的命運早已改寫。

曼聯與維拉利爾鬥足120分鐘，互射12碼力戰11輪，最終迪基亞宴客，歐霸錦標落在「黃色潛艇」手上。曼聯鋼門迪基亞今仗留下一個尷尬紀錄，面對維拉利爾全軍11人的12碼，一球也未能撲出，暴露他撲救12碼的弱點。

迪基亞暴露最明顯弱點 艾馬利：賽前無練過射12碼

迪基亞未能撲出12碼，並在主射時宴客，曼聯最終不敵維拉利爾失落冠軍。（Getty Images）

回看今場的12碼大戰，雖然維拉利爾主帥艾馬利堅稱球隊沒有偷練，但以射門質素來說，難以相信他們賽前沒有準備。

意大利《天空體育》記者Angelo Mangiante在社交網站上載一張「貓紙」，原來是守門員教練為迪基亞事前準備，紙上寫滿維拉利爾球員名字﹑射門方向及他們的習慣，試圖增加迪基亞撲救的成功率。

《天空體育》記者指曼聯教練團隊為迪基亞準備撲12碼的貓紙，可惜依然未能撲出對手的射門。（Twitter截圖）

迪基亞在頭5輪12碼中，全數跟足「貓紙」的提示，更成功預測艾卡沙及艾拔圖摩蘭奴的射門方向，惟迪基亞未能撲出。根據提示，柏利祖將射正中間，故此迪基亞未有即時向兩邊飛撲，當他看到皮球射向他右方時，再反應已是為時已晚。

主射第6輪的高美斯，貼士表示將射中間，迪基亞當機立斷向左方飛撲，而高美斯卻一如所料射正中間，只要迪基亞跟足「柯打」的話，早已撲出高美斯的12碼。

足本重溫精彩的12碼大戰：

即使迪基亞未能撲出所有12碼，但輸波責任難以歸咎這名西班牙門將身上，反而有聲音指今仗隊友般奴費南迪斯需要孭飛。

根據倫敦政治經濟學院（London School of Econmics and Political Science）早前的分析，12碼先主射的一方有優勢，因為另一隊需要承受更多壓力，所以先射的一方勝率逾六成，而般奴卻自行決定讓對手先攻。

Bruno letting Villarreal take first 🤔 pic.twitter.com/yQzUjN8tyd — James John (@JamesJohn2427) May 27, 2021

【《曼徹斯特晚報》今場曼聯球員及蘇斯克查表現評分（以10分為最高）】

+ 7 + 7 + 7

曼聯錯失冠軍眾將難掩失望：