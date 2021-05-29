30歲加蓬國腳被指生母35年前逝世　民主剛果狀告加蓬偽造球員身份

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-05-29 13:31

一個在1990年出世的30歲加蓬國腳，被揭發親生母親早在1986年逝世？一位1986年已經身故了的媽媽，如何生得出一位現年30歲的兒子？究竟這是個什麼故事？ 剛果民主共和國足總向非洲足協投訴，他們在非國盃外圍賽同組的對手加蓬使用違規球員。民主剛果指30歲加蓬國腳簡加（Guelor Kanga）其實是在1985年於民主剛果首都金沙薩出世，加蓬方面偽造球員身份。非洲足協認為民主剛果的指控證據不足，民主剛果表示會上訴。

民主剛果與加蓬同屬非國盃外圍賽D組，加蓬以10分獲得次名晉級，至於9分的民主剛果就出局。之後，民主剛果向非洲足協投訴，指控加蓬國腳簡加的身份有問題。

【簡加初出道在加蓬踢了6年，之後外流歐洲，踢過俄超羅斯托夫，現效紅星】

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司職進攻中場的簡加在加蓬的官方出生日期為1990年9月1日，現年30歲，他由9年前起代表加蓬46次出戰國際賽，現效塞維爾亞球會貝爾格萊德紅星。在6場非國外，簡加都有上陣，包括加蓬兩循環對民主剛果踢成1勝1和得4分。

民主剛果一方聲稱，簡加並非1990年出世，實際年齡比官方年齡大5年。民主剛果解釋，簡加其實在1985年於他們的首都金沙薩出世，是一位民主剛果人，而他的生母在1986年就已經逝世。民主剛果指加蓬偽造球員身份，簡加沒有資格為加蓬出戰國際賽，希望推翻加蓬的非國盃決賽周資格。

民主剛果將證據提交予非洲足協的紀律委員會，而加蓬足總亦應委員會的要求，交出簡加的身份證明文件回應。非洲足協經調查後宣布，沒有發現違規情況，簡加有資格代表加蓬。不過，民主剛果最新表明會上訴。

簡加的球會貝爾格萊德紅星就全力支持他，球會回應稱：「簡加在俄羅斯及捷克都踢過波，沒有任何問題。我們將這件事視為加蓬及民主剛果為非國盃席位發起的戰爭，而簡加在當中受到傷害。為簡加着想，我們希望這件事可以盡快解決。」

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