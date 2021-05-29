乒乓球精英賽｜吳詠琳無緣三連霸留憾　陳劭藍突破往績首封后

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-05-29 18:50

儘管疫情下不設團體賽，也沒有觀眾入場，但今屆香港學界精英乒乓球比賽靠女單賽事點燃現場氣氛。 聖保羅男女中學的吳詠琳夾着港青排名第一力爭三連霸，4強及決賽與拔萃女書院代表激戰連場，最終在冠軍爭奪戰以局數1：3不敵陳劭藍，在學界生涯留下一點遺憾。

香港學界精英乒乓球比賽今早於荃灣西約體育館上演16強至決賽。吳詠琳力爭三連霸，先於4強火併女拔的李卓潼，打足5局方險勝3：2，其中三局更戰至「刁時」。

陳劭藍突破自己往績，殺入決賽之餘更成為今屆女單冠軍。（張倩儀攝）

來到決賽遇上陳劭藍，由於早已耗掉不少體力，即使吳詠琳以11：3贏得第二局，抵銷首局以6：11告負的劣勢，但之後兩局她接連出現失誤，以8：11及7：11不敵，最終無緣三連霸，只以亞軍告別學界。

是遺憾也是警剔

敗在中四的陳劭藍手下，吳詠琳坦言：「遺憾當然有，但也算是一個警剔。」完成國際文憑考試，吳詠琳自知狀態未如理想，尤其4強一戰更是硬仗，「隊友、教練都說我打得差，像個中一學生」。

吳詠琳狀態不佳，無緣三連霸。（張倩儀攝）

吳詠琳即將踏上全職運動員之路，綜觀整個賽事，她認為自己手感欠奉，心理質素也要改善，所以這個亞軍自然是成為全職球手前的重要一課。

至於冠軍球手陳劭藍，本身也是吳詠琳的港青隊友，今次是她首次於公開比賽擊敗吳詠琳。她說，吳詠琳是去屆冠軍，自己也是首次殺入精英賽決賽，所以沒有贏輸的包袱，搏盡來打反而發揮水準。

兩人亦敵亦友，賽後都露出笑顏合照。（張倩儀攝）

李翰文不斷自言自語，為自己打氣。（張倩儀攝）

李翰文self talking保士氣

男子組決賽，拔萃男書院的李翰文對喇沙書院的梁詠賢。疫情下久未作賽，兩人失誤皆多，最終李翰文以局數3：0擊敗對手。他賽後說，無間斷的「Self talking」——「加油」、「集中」、「接好」等精神喊話，提升自己的士氣，即使在梁詠賢由下旋改為上旋發球時，失了幾球也沒有影響信心，最後得以首奪精英賽冠軍。

梁詠賢於決賽未能打出4強時的氣勢。（張倩儀攝）

女子單打成績 冠軍：陳劭藍（拔萃女書院） 亞軍：吳詠琳（聖保羅男女中學） 季軍：嚴浩晴（聖保羅男女中學） 殿軍：李卓潼（拔萃女書院） 第五名：潘逸（瑪利諾修院中學） 第六名：司徒詠怡（林大輝中學） 第七名：麥廷而（啟思中學） 第八名：方心愉（聖公會呂明才中學）

男子單打成績 冠軍：李翰文（拔萃男書院） 亞軍：梁詠賢（喇沙書院） 季軍：甄正彥（皇仁書院） 殿軍：溫保庭（福建中學） 第五名：施穎亨（拔萃男書院） 第六名：黃凱略（喇沙書院） 第七名：羅俊堅（趙聿修紀念中學） 第八名：胡家滔（福建中學）

香港學界精英乒乓球決賽日精彩畫面：（按圖放大）