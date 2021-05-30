東京奧運．游泳｜何詩蓓歐鎧淳領軍破接力港績　勢再奪奧運資格

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-05-30 16:06

東京奧運游泳接力項目在周一（31日）截標，由港隊星將何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳與楊珍美組成的女子4x100米混合泳接力隊，周日（30日）在香港長池分齡賽合力游出4分01.77秒，大大推前了2019年世錦賽時造出的4分03.52秒，成功躋身外卡前4，極有可能奪得東京奧運出賽權。

賽事自疫情爆發後首度重返維園，亦是泳總自復賽後首項容許觀眾（教練和家長）入場觀賽的賽事。2016年歷史性游入奧運的女子4x100混合泳接力隊，今屆繼續向東京奧運進發，手握東京奧運50米、100米及200米自由泳入場券的何詩蓓（Siobhan），昨日未有在200米自由泳亮相，今日轉攻混合接力，領軍衝擊東奧。

左起：歐鎧淳、楊珍美、譚凱琳和何詩蓓合力奪得女子4X100米混合泳接力奧運資格。（羅君豪攝）

港隊在女子4x100混派出何詩蓓、歐鎧淳、譚凱琳與楊珍美上陣，穿上港隊套裝的她們在觀眾打氣聲下登場，參賽泳手與觀戰家長的吶喊聲加持下，賽場氣氛熾熱，今日正日生日的歐鎧淳於女子4×100混合泳游第一棒背泳，游出1分01.25秒；楊珍美負責蛙泳一棒、何詩蓓第三棒蝶泳、譚凱琳則是最後一棒的自由泳。

港隊4將合力奪得女子4X100米混合泳接力資格（按圖放大）：

+ 6 + 6 + 6

4人最終合力游出4分01.77秒，打破在2009年東亞運造出的4分03.07秒香港紀錄，並追回被歐洲列強拋離的排名，躋身外卡資格（在2019世錦賽的前8名以外，成績最佳的4支隊伍），在6月27日截標前，大有可能以排名入奧。

香港在游泳方面，早前已由何詩蓓奪得女子個人50米、100米及200米自由泳資格，歐鎧淳亦以A標獲得女子100米背泳資格，港隊同時在2019年世錦賽獲得女子4X100米及4X200米自由泳接力資格，意味若最終再奪4X100米混合泳接力資格，將是香港在今屆奧運的第7張游泳項目入場券。

再奪奧運資格後，港隊眾將興奮慶祝（按圖放大）：

卓銘浩衝A標再失機

已達200、400及800米自由泳B標的卓銘浩，暫時是最大機會獲奧運外卡資格的男泳手，他在昨日出戰200自游出1分47.61秒新香港紀錄，較直入奧運的A標（1分47.02秒）僅慢0.59秒。今早他乘勇轉戰400自盼在首200米再衝擊奧運入場券，最終以1分47.70秒完成200米，以0.68秒之差再無緣A標。

他觸池後看到電子板時間後顯得略微失望，稍停了數秒再繼續完成餘下200米。他將在下月的長池分齡賽第三回合再衝A標。

卓銘浩在首日200自衝標失敗，今日於400自仍未能以首200米時間達A標。（葉詩敏攝）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）