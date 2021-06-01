足球轉會︱曼城擬簽沙治奧拉莫斯　盧卡古下一站倫敦馬德里二揀一

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-01 16:55

今個夏天有多個重量級自由身球員，阿古路率先在離開曼城後加盟巴塞隆拿後，盛傳皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯將轉戰英倫，跟藍月亮簽約兩年。 國際米蘭難得打破祖雲達斯壟斷贏得意甲冠軍，卻因班主莫財要求將帥齊減薪，導致主帥干地率先離隊並有星散危機，有傳干地將接替施丹接掌皇馬，並有意帶同愛將盧卡古加盟，不過可能要跟車路士拗手瓜。

沙治奧拉莫斯（Sergio Ramos）即使已屆35歲，他跟「操練魔人」C朗拿度一樣每日勤操體能，至今仍維持最高競技狀態。他跟皇家馬德里的合約今夏屆滿，一直遲遲未能跟球會就續約達成協議，ESPN消息指，曼城正密切注視拉莫斯的狀況，正考慮向他開出一紙兩年合約。

據了解，拉莫斯的合約將於6月30日到期，他仍以續約皇馬為優先選項，惟至今未能跟會長佩雷斯達成協議。消息指，二人將於日內會面，為去留作出最後決定。曼城早在今年1月已開始留意拉莫斯，一場歐聯決賽敗仗，或令哥迪奧拿決心得到他。

沙治奧拉莫斯與皇馬約滿在即，盛傳曼城有意向他開出合約。（Getty Images）

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哥帥看中拉莫斯大賽經驗

歐聯決賽前，應屆英超冠軍曼城被看高一線，他們在聯賽拋離車路士19分之多。不料比賽戰況不似預期，一來主帥哥迪奧拿備受爭議地排出一個沒有防守中場的陣容（賽後他堅持根度簡該仗是踢防中），另一方面，一班曼城球員在這場大戰缺乏車路士球員的專注度和激情，這正是藍月亮希望引入拉莫斯的主因。

哥迪奧拿對拉莫斯欣賞有加，認為這個老將能在重要大賽之中，提升球隊的作戰心態並提供寶貴經驗。曼城有意為拉莫斯開出度身定造條件：合約為期兩年，並視乎表現加簽第三年或提供轉戰美職聯、加盟旗下球隊紐約城的選項。如果轉會落實，相信對利物浦射手沙拿來說，會是個壞消息。

利物浦射手沙拿今年3月被拍下苦練肩膊肌肉。

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沙拿又要勤練膊頭？

曼城隊中本身已有今季加盟即成為英超最佳中堅的魯賓戴亞斯，他夥拍史東斯組成一對十分穩健的中路守將組合，另外還有兩個貴價貨拿樸迪和尼敦阿基。就算小將艾歷加西亞離隊回到巴塞隆拿，他們仍擁有英超最豪華的中堅陣容，若再加上拉莫斯，簡直如虎添翼。

拉莫斯出道17年來，只效力過母會西維爾和皇馬，若轉戰英超，不其然令人想起他在2017/18歐聯決賽對利物浦一戰，與沙拿一次爭身位後導致對方膊頭受傷離場一幕。不少人認為，沙拿傷出是該仗勝負轉捩點，今屆歐聯八強利物浦對皇馬之前，沙拿特別示範在牆壁上鍛煉肩膊肌肉一幕。可惜拉莫斯當時正在養傷，沙拿無法顯示訓練成果，利物浦亦再次被皇馬擊敗。拉莫斯一旦加盟曼城，二人有望再度交鋒。

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事實上，拉莫斯今季屢受傷患困擾，只在西甲出場15次，更被西班牙國家隊主帥安歷基拒諸門外，未能入選歐洲國家盃大軍名單。然而曼城數據分析師認為，拉莫斯的體能表現跟年輕球員看齊，因此願意為他開出兩年合約，哥迪奧拿亦相信，拉莫斯在曼城可起着前隊長高柏尼在隊中的角色。

國米意甲封王後被班主張康陽要求集體減薪，教練干地憤而離隊，盛傳他將接替已離任的施丹，成為下任皇馬主帥。有指他如接掌銀河艦隊，希望帶同愛將盧卡古一同往馬德里發展。可是剛在歐聯封王的車路士，亦看中這個比利時鋒將，英國《衛報》指杜慈有意帶領車路士再次問鼎英超冠軍，藍軍看中哈利卡尼和艾寧夏蘭特，惟前者與曼城情投意合，後者則不獲多蒙特放行，車路士退而求其次，或考慮曾效力3年的舊將盧卡古。

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