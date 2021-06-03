足球轉會︱麥巴比去向或主宰C朗下一站　今夏終極大刁一觸即發　

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-03 19:47

麥巴比（Kylian Mbappé）與皇家馬德里，一個是全球頂尖球隊都渴望得到的名字，一間是幾乎所有球員夢寐以求極欲加盟的超級球會，兩者似乎是天作之合，再次扯上關係之時，卻出現「第三者」——C朗拿度。 消息指皇馬欲撬麥巴比過檔，勢必掀起球壇在今年夏天一場龐大骨牌效應，連葡萄牙球王C朗拿度也牽涉其中。

麥巴比與皇馬情投意合，早已是球壇公開的秘密，可是巴黎聖日耳門（PSG）2018年以1.8億歐元高價買入麥巴比，自然不會輕易將陣中王牌球星折讓。這個年僅22歲的鋒將，已為PSG上陣171次，攻入132球，另加62次助攻。他不單領軍三奪法甲和法國盃冠軍，更在2019/20球季協助PSG首度闖入歐聯決賽，即使最終只得亞軍，亦已寫下球隊歷史一頁。

他自加盟PSG以來，各大豪門持續對他虎視眈眈，礙於大巴黎一直企硬，為他開出極誇張的天文數字轉會費銀碼，轉會傳聞最終全部不了了之，不過，今年夏天或許會出現一個重大的轉捩點。

麥巴比的去向，將會是今年夏天足球壇最重大議題之一。（Getty Images）

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拒絕續約成關鍵

麥巴比跟PSG的合約2022年便屆滿，踏入今年夏天，合約只餘下最後一年。PSG高層一直很心急想他續約，麥巴比卻遲遲不願動筆，一時有傳他要求加入放人條款，一時又指他最多只肯續一年約至2023年，傳言滿天飛，擺在眼前的事實只有一個：就是他至今仍未續約。

時間是PSG的最大敵人，假如未能留人，一年之後便要眼白白看着麥巴比免費離隊。為防止這個最糟糕的情況發生，坊間盛傳PSG大大降低麥巴比的叫價，估計1.2至1.5億歐元（約1.02至1.28億英鎊）之間便有交易。他與PSG續約談判陷入膠着狀態之際，意大利《米蘭體育報》此時放出今夏轉會市場首枚震撼彈。

《米蘭體育報》聲稱，麥巴比若投皇馬，C朗拿度將會加盟PSG。 （Getty Images）

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一場驚人骨牌效應

《米蘭體育報》指出，剛重返皇馬接任主帥的安察洛堤，視麥巴比為今夏轉會市場的頭號收購目標。就算麥巴比跟PSG只餘下最後一年合約，轉會費相信仍是十分高昂數字。

一旦交易成事，大巴黎已預備以C朗拿度為替代品。36歲的C朗在祖雲達斯度過一個失望球隊後，已屢次傳出有意離隊另覓新挑戰，他早前在Instagram留下一段長文，亦疑似跟效力3年的祖雲達斯告別。主帥派路離隊後，艾歷尼再次接掌祖雲達斯帥印，依然未能令去意已決的C朗改變心意，在尚餘一年合約的情況下尋求提早離隊。

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如果C朗真的離開祖記，又勢將觸發另一宗轉會——目前效力PSG的阿根廷射手伊卡迪，將會換過頭來轉投祖雲達斯，重返意甲懷抱。當這個28歲前鋒昔日效力國際米蘭時，已曾跟祖記扯上關係，他從2019年9月外借到之後正式加盟PSG兩年以來，屢受傷患困擾，表現備受批評，同時被指為今屆歐聯四強止步的罪人之一。

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