【F1熱話】辛斯轉隊與諾里斯情不變　好兄弟台上碰頭皆因兩大巧合

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-05 19:15

F1摩納哥站頒獎台，平治雙雄罕有地無影，換上一對前麥拿侖孖寶，辛斯與諾里斯難得齊齊開香檳，即使二人不再效力同一車隊，但關係依然良好。今個周末再戰街道賽阿塞拜疆站，二人當然希望再度在頒獎台聚頭。

兩星期前的F1摩納哥站，平治車隊一個做「七哥」，另一個「入Pit後無回頭」，雙雙缺席頒獎台，全因保達斯退賽，造就尾隨的辛斯（Carlos Sainz Jr.）及諾里斯（Lando Norris）各自升一級，造就這對前麥拿侖的拍檔難得齊上頒獎台。

韋斯達賓﹑辛斯及諾里斯齊齊在摩納哥站登上頒獎台。（資料圖片／Getty Images）

重溫摩納哥站前10名（按圖放大）：

+ 4 + 4 + 4

辛斯今年轉投法拉利，即使與諾里斯如今各為其主，二人依然老友鬼鬼，就如諾里斯在摩納哥站賽後接受訪問時，辛斯特意「亂入」亦走過去向對方道賀，兩人雙視而笑再攬一攬，深情相擁後，回復打鬧的相處模式，諾里斯笑言「唔好阻住我做訪問啦」，推推撞撞下流露出兩人的好感情。

二人摩納哥站攜手登上頒獎台，諾里斯受訪時被辛斯「亂入」。（影片截圖）

F1世界中的隊友，並非單純的隊友，亦是最大的敵人，反面收場的隊友多不勝數，正如當年力爭世界冠軍寶座的咸美頓及保達斯，所以辛斯與諾里斯是難得的一對「真隊友」。從過去兩季為麥拿侖拍攝的短片中，二人有趣互動不計其數。

辛斯與諾里斯同效麥拿侖時，成為場上的真兄弟。（資料圖片／Getty Images）

諾里斯辛斯一世人兩兄弟：

+ 6 + 6 + 6

當辛斯宣布今年轉投「躍馬」後，兩人在記者會上舌劍唇槍，對話內容互不相讓，但又十分甜蜜。Lando被問到會否掛念即將離隊的「辛斯仔」時，直言「唔會囉！」，畢竟在賽道亦會相見，更抵死地表示「當我爬佢頭我仲可以同揮手講Byebye」。辛斯開到聲希望對方說「講你會掛住我啦」，諾里斯沒有就範，笑說「你唔可以逼我講任何嘢囉！」

諾里斯繼續言語攻擊對方，直指對方已在走下坡，事關他年紀漸長，Lando卻完美記錯辛斯的生日，「我覺得佢已經愈來愈下滑，因為佢下星期，或者過兩個星期就生日。」辛斯立即還擊：「是星期一！」諾里斯再來一招：「28歲？27歲？」辛斯無奈地表示是26歲。

嘻嘻哈哈以外，亦有認真的一面。法拉利在摩納哥的表現比想像中突出，諾里斯賽前向老友大打強心針，「我早前傳了短訊給他，告訴他今站是贏車的大好機會。」

辛斯及後禮尚往來，早前受訪時坦言看好諾里斯未來在F1的發展，並深信好兄弟有能力在麥拿侖幹一番事業，「只要有一架適合的戰車，不少車手有力成為世界冠軍，但我認為Lando有能力帶領麥拿侖登上頂峰。」

難得一同站上頒獎台，辛斯與諾里斯當然要互噴香檳。（資料圖片／Getty Images）

辛斯早前預計麥拿侖在今個比賽周末繼續強勢，經過周五兩節練習賽後，似乎與想像中有出入。麥拿侖表現不似如期，至少落後法拉利逾半秒，兩架「躍馬」皆在前列，辛斯兩節練習穩佔第3位，坦言戰車比想像中快。

法拉利另一車手陸克萊直言麥拿侖的戰車有一定速度，卻未能在周五顯示本身實力，倘若麥拿侖在正賽回勇，辛斯與諾里斯再度開香檳絕不是夢，力爭職業生涯第4度登上頒獎台。

諾里斯今次兩度季軍衝線，如今在車手榜暫列第3位，無獨有偶，兩個分站的冠軍同樣由紅牛韋斯達賓贏得。辛斯過去3次站上頒獎台，亦出現一個特別的組合，先要陸克萊退賽，加上咸美頓以第7名完賽，辛斯便可開香檳，豈看今個比賽周末會否出現同樣的兩大巧合。

辛斯開香檳的巧合因素：

+ 3 + 3 + 3

今年諾里斯奪季，韋少就奪冠：

F1今季暫定賽程（按圖放大）：

今季與華迪爾首冠賽季五大巧合（按圖放大）：