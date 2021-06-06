【足球熱話】C朗離開祖雲達斯再添「新證據」　呢件事竟然無佢份

C朗拿度近日持續傳出離開祖雲達斯的消息，由他被拍下將7部愛車運離都靈，到巴黎聖日耳門盛傳希望以他取代勢被皇馬撬走的麥巴比後，祖雲達斯主要贊助商一個舉動，立即成為他勢將離隊的「新證據」。
祖雲達斯的球衣胸前贊助商Jeep，為以都靈為基地的意大利快意車廠（Fiat）旗下品牌。C朗拿度自從加盟祖記之後，一直都是Jeep的生招牌，2019、2020連續兩年都是品牌廣告中的主角，不過宣傳新車Jeep Compass的廣告內，卻失去他的蹤影。
祖雲達斯一眾星將保羅戴巴拿、迪歷特、基艾沙和基亞連尼全部有份參與新廣告拍攝，意大利《都靈體育報》認為，「C朗拿度走出吉甫車（Jeep），確認在祖雲達斯前途未卜。」
2018年陷入強姦指控的C朗，已曾在Jeep拍攝宣傳照活動中缺席。（資料圖片）
▼ ▼ ▼C朗名車展 ▼ ▼ ▼
C朗拿度向來是愛車之人，曾買入不少名車。他與祖雲達斯的緣份，也是由多部名車串連：首次到訪意大利，正是由到訪著名跑車品牌法拉利總部馬拉內羅（Maranello）開始，他自始踏上度身訂造愛車之路。
由早前運走7部名車，到今次缺席主要廣告贊助商的新車廣告拍攝，回看C朗在祖雲達斯的3年生涯，總是與車有關。今次並非首次C朗缺席Jeep的廣告拍攝活動，2018年他剛加盟祖記，卻爆出強姦指控醜聞，當時C朗曾臨時「甩底」。
不過今時不同往日，C朗目前沒有任何負面新聞纏身，《都靈體育報》分析，該汽車品牌「根本無可能為新廣告換入新面孔而放棄C朗」，即使不能因此斷定葡萄牙球王一定離開，卻已為他在球隊前途添上不明朗因素。
▼ ▼ ▼早前C朗親自監督「搬老婆」 ▼ ▼ ▼
C朗無份參與主要贊助商Jeep的新廣告拍攝，是否意味他的祖雲達斯生涯到此為止？（Getty Images）
廣告王C朗宣傳效力驚人
由2021/22年度起，Jeep與祖雲達斯續約三年，每年未計附帶條款已淨袋4500萬歐元。考慮到快意車廠和祖雲達斯均由會長阿涅利（Andrea Agnelli）家族控制，此舉難免有左手交右手甚至「篤數」之嫌。
無論如何，回看C朗在祖雲達斯的3個球季，足球方面未能領軍在歐聯取得突破，球隊看似「入錯貨」，但以商業效益而言絕對值回票價。他不單是全球社交媒體最多追隨者的足球員，有統計發現，他加盟祖記後，球隊相關品牌社交媒體支持者數量全部三級跳——祖雲達斯的追隨者由4790萬增至8390萬，球衣贊助商Adidas由2300萬爆升至5100萬，球衣胸前贊助商Jeep更由1600萬飆升至5000萬。
由於阿涅利家族同時持有Jeep母公司快意車廠，C朗來投一口氣提升球會和Jeep品牌的知名度，等同得到雙倍宣傳效果。
▼ ▼ ▼C朗榮膺足球員社交媒體之王 ▼ ▼ ▼
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【C朗拿度球會印記】（按圖放大）
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【C朗嫂的限量版手袋】（按圖放大）
【佐真娜不時在社交網站分享她與C朗的家庭照】
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