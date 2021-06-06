方力申或再做奧運評述　自爆有望到東京採訪　最睇好港隊女飛魚

撰文： 張倩儀 最後更新日期： 2021-06-07 16:41

方力申（Alex／小方）今日（6日）出席母校聖若瑟書院舉辦的《若瑟環島游》揭幕禮，表示自己將會再次挑戰游水環繞香港島一周。 適逢奧運將至，Alex也提起自己將會繼續以另一個角色參與，作為游泳港隊「大師兄」也講評了今屆港隊的水準。

2019年，方力申以10小時43分06秒完成45公里環島游，打破英國泳手的紀錄；兩年後，他不再獨力環島，而會率聖若瑟書院的師兄弟接力，為母校籌款重建。《若瑟環島游》將會於今年11月13日舉行，起點和終點都設於沙灣，順時針環繞香港島一周，他坦言自己退役17年，一直都沒有再游水，期間都只是健身跑步：「運動員心態，覺得要做就要有進步。」直到兩年前環島一周的突破，才找回游水的感覺。

方力申出席母校聖若瑟書院活動，他將會率師兄弟接力環島游。（張倩儀攝）

這樣的運動員心態，除了讓他寫上多個香港紀錄，也是在退役後換個角色參與奧運的特質。Alex和奧運的關係，除了曾在2000年悉尼奧運為港出戰，更分別在2004和2008年擔任奧運游泳的評述，Alex笑言自己做不到「賽馬式」風格，「我要『夾』專家，我會講一些資料，以及運動員心理，代入他們的心態。」

方力申在2019年以環島游籌款（按圖放大）：

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退役17年，這位「Uncle」級的前港隊代表雖然口裡說着自己老，若有機會再做評述，也會重拾04年雅典奧運為電視台擔任評述的角色，他笑說面對挑戰，會以運動員心態應對：「我還是運動員心態，不過是耆英運動員」

奧運工作安排未定 有望到東京工作

雖然今屆奧運7月下旬開始，但方力申坦言至今仍存在太多未知數，自己的角色、工作甚至是一切安排都未定，小方只好笑言自己是「打雜」，但透露有機會到當場工作，會在開幕前一星期到埗，「如果可以做奧運，我想要惡補一下（港隊資料）。」

Alex雖然直言自己沒有太「跟貼」港隊消息，但仍相當了解和關心：「我想，今屆有好成績或有獎牌的機會，是前所未有般大，其中何詩蓓是奪牌的希望，不要給她太大壓力；歐鎧淳第4次參加奧運，還是以A標（奧運標準時間）成績直入，水準相當高。」但原來游泳以外，Alex也有其他關注的項目，他接着提起女子重劍，「連翊希（女子重劍香港代表）是我朋友的女兒，她都叫我Uncle了，看着她長大，現在也可以看着她出戰奧運。」

何詩蓓（左二）是香港在東京奧運的獎牌希望。（資料圖片）

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）