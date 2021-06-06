法網｜俄羅斯女球手輸波後被捕　疑涉操控賽果　反稱遭誹謗

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-06 20:59

法國網球公開賽，來自俄羅斯的女子雙打選手施茲高娃（Yana Sizikova）在完成一場首圈賽事後，因涉嫌操控賽果，一度遭扣查。 然而，有關賽事其實是發生於去年9月的法網賽事，當時施茲高娃一個舉動招來嫌疑。

施茲高娃周四在女子雙打第一圈，與拍檔阿歷山杜娃（Ekaterina Alexandrova）合作，終以直落兩局1：6敗予澳洲的辛德絲／湯贊洛域。輸波事小，施茲高娃出局後不久，即在巴黎被捕。

施茲高娃在今屆法網女子雙打首圈出局。 （美聯社）

去年法網一個「失誤」 遭懷疑打假波

事件起因，是施茲高娃去年9月在法網涉嫌「參與體育相關賄賂及有組織欺詐」，巴黎警方在去年10月已立案調查，警方指，扣查施茲高娃問話後，未作正式起訴，並於翌日放行，但仍會繼續調查這位俄羅斯球手。

「出事」的比賽是去年法網一場女雙賽事，當時施茲高娃與來自美國的拍檔賓高（Madison Brengle），以6：7、4：6敗予羅馬尼亞組合米杜／瑪莉亞迪克。比賽期間，突然有數以十萬計歐元的投注額湧入，並全數投注在第二盤戰至2：2時的「破發球局」之上，該局施茲高娃因發球雙錯誤（Double Faults）而遭對手破發。

施茲高娃獲釋後，透過律師斷然否認所有指控，並認為自己是遭誹謗，有意就此投訴。

【施茲高娃常在社交網絡分享生活照及時裝硬照（按圖放大）】

+ 6 + 6 + 6

英國著名體育主播Michael Kurn指出，網球界由2003年起就開始全力對抗操控賽果的行為，「2011年的時候，溫布頓網球公開賽賽會更發布了一張名單，列出涉嫌參與打假波的人士。」不過他認為，施茲高娃被捕一事，是03年至今其中一宗「最高調」的案件。