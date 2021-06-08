歐國盃｜烏克蘭新球衣特別設計惹怒俄羅斯　歐洲足協這樣回應

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-06-08 18:17

歐國盃今周五（11日）香港時間深夜正式展開，在揭幕戰土耳其對意大利前僅僅數天，C組的烏克蘭突然高調地公布新球衣，無論是球衣上的細節、或是烏克蘭足總主席柏夫高（Andriy Pavelko）的言論，都惹來俄羅斯激烈抗議。

烏克蘭足總周日（6日）公布國家隊出戰歐國盃的球衣，波衫是該國傳統的主場黃色、作客藍色，乍看不算太特別。但若仔細一看，可見球衣前幅有烏克蘭國土輪廓的暗紋，而這個輪廓，更包括引來烏克蘭與俄羅斯之間主權爭議的克里米亞半島。

烏克蘭足總發布的新波衫相關宣傳圖片中，有一張包含克里米亞半島的烏克蘭國界圖。（烏克蘭足總）

除了這個足以引起軒然大波的暗紋，球衣的後領內及外，都分別印有一句口號，包括「榮耀歸於烏克蘭」及「榮耀歸於英雄」，為烏克蘭的軍方口號。烏克蘭足總主席柏夫高透過Facebook專頁宣稱：「我們相信球衣上的烏克蘭國界輪廓，將供給球員們力量，他們會因而為整個烏克蘭而戰。」

烏克蘭足總同時為球衣推出宣傳片段及硬照，影片開首是足總主席柏夫高將球衣交到名宿兼國家隊領隊舒夫真高（Andriy Shevchenko）手上，隨後則是球衣的細節片段。影片的這個環節和其後發布的硬照，都明顯強調引來熱議的3大細節（按圖放大）：

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關於克里米亞半島主權爭議 克里米亞半島位於烏克蘭之南、俄羅斯之西，在蘇聯解體、烏克蘭獨立後，克里米亞成為烏克蘭境內唯一自治共和國。2014年克里米亞危機爆發，俄、烏兩國在當地衝突不斷，局勢緊張，該年3月，克里米亞宣布從烏克蘭獨立，並舉行公投，共97%選民支持由烏克蘭獨立、並加入俄羅斯。俄羅斯總統普京、克里米亞地方政府與塞瓦斯托波爾的領袖，隨後簽署條約，將克里米亞納入俄羅斯聯邦，自此克里米亞受俄羅斯實際管治。 不過，國際社會普遍拒絕承認公投結果，認為這是俄羅斯的吞併行為。聯合國當時通過一項無約束力決議，申明「烏克蘭在其國際公認邊界內的領土完整」，並促請所有國際及國際組織「不要承認俄羅斯的吞併行為」。

烏克蘭新球衣廣告片段，МиЗбірна即「我們的球隊」。（烏克蘭足總）

烏克蘭俄羅斯代表隔空駁火

這件新球衣，立刻引爆一輪關於克里米亞主權爭議的口舌之爭，俄羅斯議員施維舒捷夫（Dmitry Svishchev）透過俄羅斯通訊社RIA宣稱：「這依球衣的設計絕對是一種挑釁，他們展示的那張烏克蘭地圖圖案，竟包括了俄羅斯國土的一部份，是不合法的。」 俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）則指，球衣上的兩句口號，「呼應納粹德國的口號」。

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烏克蘭外交部部長Dmytro Kuleba在社交網絡反擊，道：「我真的很愛我們的新球衣，我很明白，那些對這件球衣不滿的人，只是無法接受我們這個獲國際社會認可的國界、和我們國家的口號。但我們不會讓自己國家的象徵受辱！」駐基輔的美國大使亦加入戰團，透過twitter稱：「很愛這件新球衣，榮耀歸於烏克蘭！」更加上「#克里米亞屬於烏克蘭」的標籤。

俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指烏克蘭新球衣上的口號，「呼應納粹德國」的口號。（路透社）

國際足壇一向對於政治議題處理十分小心，今次又如何回應？歐洲足協如是說：「烏克蘭國家隊在歐國盃2020所穿的球衣、及所有其他參賽球隊的球衣，都已經過歐洲足協核准。」意味即使烏克蘭一旦與俄羅斯雙雙出線、並在淘汰賽階段與俄羅斯碰頭，亦會如常穿上這件新球衣。不過烏克蘭與俄羅斯分屬C組與B組，若要碰頭，最快也是8強的事。

入選俄羅斯26人名單的門將（按圖放大）：

入選俄羅斯26人名單的後衛（按圖放大）：

入選俄羅斯26人名單的中場（按圖放大）：

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入選俄羅斯26人名單的前鋒（按圖放大）：

【歐國盃分組賽直播時間表（按圖放大）】

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