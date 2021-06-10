歐國盃戰衣．列強篇︱法國意大利繼續有型　多隊陷圓領PE衫災難

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-10 13:23

歐洲國家盃開鑼在即，各位香港球迷今屆難以入場睇波，連出街觀戰也受疫情限制，不如買返件波衫安坐家中支持愛隊。 8支冠軍熱門法國、德國、葡萄牙、比利時、英格蘭、西班牙、荷蘭和意大利新戰衣各具特色，當中不乏驚喜之作，惟亦有少部分設計略嫌簡單，甚至有點像PE衫。

1. 法國：主場變得出色 作客似底衫

主場戰衣以深藍底色襯上淺藍橫間，隊徽下方加上一條紅色粗橫紋設計，配合白色的法國高盧雄雞隊徽和贊助商標誌，為法國傳統的紅白藍三色之中，加入時尚味道。

淨白色的作客版，除了腰側加入紅白藍三色條紋，沒有多餘設計，如果不加入球員號碼和世界盃冠軍印章，坦白說感覺有點似底衫。

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2. 葡萄牙：作客靚絕24隊 主場無驚喜

寶石紅主場戰衣沿用傳統式樣，淨色、Polo衣領設計，2018世界盃版衣領玩轉色，今次歐國盃版細節位在袖口和腰側，加入葡萄牙國旗上的紅黑綠三色條紋，整體而言不算有驚喜。

反而粉綠色的作客版相當搶眼，以黑紅綠三色組成橫間，正面有三組，背面也有一組，簡單設計已突顯葡萄牙的特色，小編個人認為是今屆賽事最吸引款式。

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3. 英格蘭：主場似PE衫 作客層次豐富

主場白色戰衣淨波衫又是似PE衫，情況與法國隊白色作客球衣雷同，大概是同一個贊助商的關係吧。話分兩頭，這件白底籃章的簡約設計，當加入紅色的球員號碼後，整體觀感提升不少，適合不愛花巧球衣的朋友。

彩藍色作客版跟主場正好相反，襯上紅色隊徽和腰側閃電條紋已夠耀眼，整件球衣更加上深淺色交錯的三獅暗花，充滿層次感。

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4. 意大利：主場繼續靚 作客好求其

意大利隊球衣簡直是信心保證，甚少失手，今次也不例外。今屆是意大利與Puma的「最後探戈」，明年會轉由Adidas接手。主場傳統藍色戰衣，配上將文藝復興時代圖案轉化為現代幾何式樣的暗花，包邊衣袖繡上意大利國旗上的紅白綠三色設計，後領位加入同一設計並加上「ITALIA」字樣。

作客版跟贊助商旗下其他國家作客球衣一樣，採用同一款template拷貝出來，令人失望。反而2019年推出的深綠色第二作客球衣水準甚高，惟這項採用另一款文藝復興時期圖案的戰衣屬「期間限定」版本，原定只在2019/20年採用，暫時未知會否順應歐國盃延期一年而在今屆決賽周比賽期間穿上。

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5. 德國：簡約中玩細節 最易襯衫出街

Adidas每逢大賽均會為德國隊落足心思，設計出實而不華的戰衣，今屆歐國盃也不例外。主場和作客版一黑一白，感覺一輕一重，看似截然不同，又同時在袖口加入國旗上的黑紅黃三色橫間設計。

白色主場版罕有加入黑色幼橫間條紋，感覺煥然一新；作客大膽玩全黑，連隊徽和贊助商標誌也用上相近的鐵灰色，相當有型，兩款皆是低調平實又易襯衫。

▼▼▼點圖細看德國隊戰衣▼▼▼

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6. 西班牙：四平八穩 慣性收視

相對而言，跟德國隊同一贊助商的狂牛兵團，說得上是沒有突破。主場一貫紅色戰衣，設計沿用傳統基本盤，加上製造商宣稱「以國旗為靈感的像素設計」，效果並不顯著，只看到胸口對落看似𠝹上一個大型十字。

即使如此，西班牙主場球衣本身紅黃雙色的經典設計已夠好看，白色配上灰色暗花的作客版才平平無奇得令人失望。

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7. 比利時：主場大變身 作客「組隊衫」

歐洲紅魔鬼主場戰衣大變革，大刀闊斧在衫身用油漆掃筆觸以紅黑兩色交錯，隱約砌出代表比利時的B字，隊徽亦換上新Logo。整件球衣沿用國旗上的紅黃黑三色，領口和袖口均以黃黑雙色包邊，感覺醒神得來又不會太誇張。

可能作客版不會有太多機會著，望望樓上的西班牙作客，對照比利時的一件，來自同一贊助商，感覺就是用同一款template拷貝出來，只是換個Logo和配色而已。

▼▼▼點圖細看比利時隊戰衣▼▼▼

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8. 荷蘭：高科技與藝術結合 找出獅子考眼力

橙衣兵團主場戰衣一貫以簡單的全橙設計，看似跟上一代分別不大，近距離可見到大堆不規則暗花貫穿整件波衫。那堆不規則圖案其實是按照布料編織紋理，砌出代表荷蘭足總的獅子，是高科技與藝術的結合，惟圖案有點抽象，要花一點眼力和想像力才看得出來。

全黑作客版很有趣，似一件普通Polo恤多過波衫。荷蘭的橙色球衣甚少撞衫機會，這件作客出場機會相信不大。

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【歐國盃2020分組賽直播時間表（按圖放大）】

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