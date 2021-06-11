歐國盃戰衣．追星篇︱克羅地亞格仔續精彩　巴利羅拔臣撐出一片天

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-11 15:55

歐洲國家盃大賽當前，球星自然不可或缺。好波之人不一定來自傳統強隊，上屆歐國盃威爾斯便在加里夫巴利和艾朗藍斯領軍下驚喜殺入4強，拜仁射手羅拔利雲度夫斯基亦率領波蘭成為8強份子，今屆擁有多位英超球星的蘇格蘭，終於再次亮相國際大賽。 睇波之前，先來欣賞陣中不乏球星的威爾斯、蘇格蘭、波蘭、瑞士、克羅地亞、丹麥、奧地利和芬蘭8隊新戰衣。

1. 威爾斯：簡約就是美 支持巴利再掀風雲

主場戰衣沿用經典紅底配黃色點綴簡約設計，袖口位加入黃紅綠白四色不同粗幼橫紋包邊，隊徽變上新Logo，後領對落加入威爾斯國花、一朵黃色的水仙花。簡潔明亮，又具備威爾斯特色，不加入號碼已夠好看，不過又怎能抗拒印上可能是最後一次參加國際大賽的加里夫巴利？

作客版跟西班牙、比利時沿用贊助商同一款template，勝在威爾斯本身的青黃雙色本身已夠突出。

▼▼▼點圖細看威爾斯隊戰衣▼▼▼

+ 8 + 8 + 8

2. 蘇格蘭；羅拔臣首領軍戰大賽 袖口紅白雙間勁吸睛

有一種深藍，叫蘇格蘭。經典配色，加入手繪橫紋點綴，最搶眼的細節位是一雙袖口以紅白雙間橫紋包邊。好不好看是其次，球隊時隔23年再次晉身國際大賽，戰衣亦特別搶手，想買到都難。

蘇格蘭陣中不乏大家熟悉的英超球星，隊長是利物浦的羅拔臣，另外還有曼聯中場麥湯米尼、阿仙奴的泰亞尼、修咸頓前鋒查阿當斯、維拉中場麥甘尼和紐卡素翼鋒賴恩費沙等，揀印名都相當苦惱。作客是比較簡單的白底粉藍圖案，感覺相當清新。

▼▼▼點圖細看蘇格蘭隊戰衣▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

3. 克羅地亞：經典格仔再放大 莫迪歷讚口不絕

克羅地亞主場戰衣上的紅白格仔圖案，輕易成為全球最受歡迎的球衣，即使球隊不是奪標熱門，銷量長期高企。今屆賽事的版本跟上一代分別不大，主要是格仔再放大一點，主將莫迪歷十分滿意：「我喜歡這件新球衣，它很適合我們，主場是經典設計的變奏，格仔的大小跟我記憶中小時候的一樣。」

灰黑雙色的作客版，格仔大小卻縮細許多，穿在莫迪歷身上特別有型。 這支2018世界盃亞軍得主，在拿傑迪錫和文迪蘇傑均已退下來之下，基本上全賴莫迪歷一人指揮，他已經35歲了，今屆歐國盃很大機會是他參與的最後一次大賽。

▼▼▼點圖細看克羅地亞隊戰衣▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

4. 波蘭：平平無奇 純粹支持利雲度夫斯基

波蘭戰衣跟球隊實力一樣平平無奇，唯一亮點就是擁有可能是當今歐洲最強前鋒羅拔利雲度夫斯基。原先他有比亞迪克（Krzysztof Piatek）和米利克（Arkadiusz Milik）兩個好幫手，可惜二人先後受傷，羅拔仔又要靠自己。

無論是主場白底襯紅邊，還是作客紅底襯白邊，都是十分簡單清爽的設計，沒有什麼細節可言，最特別一點就是正面印球員號碼的位置，是比較罕有的左邊領口對落位置。

▼▼▼點圖細看波蘭隊戰衣▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

5. 瑞士：沙基利每逢大賽倍醒神 唔印字不如慳返

瑞士尖刀沙基利每次代表國家隊出戰大賽均特別醒神，儲落不少球迷，不過今次兩款瑞士球衣真是難以推介——紅色主場戰衣用棗紅色點綴膊頭位和在前幅加入一些橫間，算是有少少設計，印字後感覺還好，作客沿用Puma的罐頭Template，似練習衫多過正式波衫。

▼▼▼點圖細看瑞士隊戰衣▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

6. 丹麥：靈感來自球迷打氣聲 艾歷臣以外仲有舒米高

來自丹麥的Hummel，為國家隊設計球衣總是別出心裁，今次他們以2019年丹麥一場比賽3萬多名球迷的打氣聲為基礎，將當時的聲波轉化為圖像，並印在主場、作客和門將戰衣上，寓意就算球迷因疫情未能親自到現場為球隊打氣，其實他們仍跟大軍連結在一起，十分有意思。

紅底白袖的主場版，將聲波以較深的紅色印在正面和背面，要花點眼力才可看到；白色的作客版以斜紋方式貫穿整件波衫，亦不算明顯；反而灰衫黑袖的門將球衣，聲波圖案最為亮眼。支持丹麥，當然要印基斯甸艾歷臣，不過相信也有不少朋友喜歡李斯特城門將卡斯柏舒米高。

▼▼▼點圖細看丹麥隊戰衣▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

7. 芬蘭：首次大賽主客都精彩 必印諾域治神鋒

首次晉身國際足球大賽的芬蘭，白底襯上深藍漸變色十字的主場戰衣，清爽得來別具一格，很切合這個北歐國家的風格。這個十字靈感來自國旗，用上較深的顏色，更加適合低調沉實的芬蘭人。作客版以深藍為主調，僅以較淺的藍色設計稍作裝飾，略嫌簡單，但相信會得到不少崇尚簡約風格的男士喜愛。

芬蘭的球星不算多，「有故事的人」諾域治神鋒迪姆普基會是不少喜歡冷門球衣朋友的心水選擇。

▼▼▼點圖細看芬蘭隊戰衣▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

8. 奧地利：壞孩子阿拿奧杜域的魅力 冷門波衫之選

奧地利是另一支轉隊徽的國家隊，今屆賽事的兩套球衣，同樣精彩。主場經典紅底白袖，配上19世紀末期當地藝術風格的圖案作暗花，外型別具一格。黑色為主調的作客版，在正面和衣袖均印上Tiffany Blue顏色的另一款奧地利藝術風格圖案，將藝術完美融入球衣設計。

論名氣，陣中球員首推剛離開拜仁慕尼黑的守將阿拉巴，然而個人魅力來說，一定是壞孩子阿拿奧杜域。這個桀驁不馴的壞孩子曾效力韋斯咸，如今在中超球隊上海海港落腳。

▼▼▼點圖細看奧地利隊戰衣▼▼▼

+ 5 + 5 + 5

歐國盃戰衣．列強篇︱法國意大利繼續有型 多隊陷圓領PE衫災難

【歐國盃2020分組賽直播時間表（按圖放大）】

+ 7 + 7 + 7