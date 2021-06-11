歐國盃開鑼　疫情未止重啟大賽　苦中作樂隨時樂極生悲？︱01球評

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-11 17:20

2020歐洲國家盃因疫情延期，一年後的今天終於揭幕，是新冠肺炎病毒自2020年初陸續全球爆發以來，首個雲集多國運動員和觀眾的大型國際大賽。 足球對不少歐洲國家來說，不止是娛樂，還是生活的一部分，部分狂熱份子甚至視為心靈寄託和信仰。漫長等待之後，終於有波睇，猶如暗黑世紀疫情中的一線光，問題是，那到底真的是暴風雨過後的銀光，抑或只是引爆下一波災難前的華麗煙火？

歐洲大陸集合全球最富庶國家，醫療水平發達，依然敵不過一場世紀疫情。2020年2月由意大利開始，新冠病毒旋即擴散至各國。意大利倫巴弟地區率先淪陷，死亡率最高的貝加莫化身悲情城市，屍體多得無法處理，教堂充當臨時殯儀館，家人無法見親人最後一面，連死後送別也難。

今屆賽事24個參與國家各有傷口，俄羅斯、土耳其染疫人數均超越500萬，英國、意大利、西班牙、德國、波蘭亦緊隨其後，當中英國、意大利和俄羅斯三國死亡人數均逾12萬。悲痛之下，多國大力推行疫苗注射，近月疫情明顯舒緩，除少部分國家外，新感染個案直線向下，重新啟動大賽，似乎正是時候。

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歐洲國家盃延期一年，終於上演。（Getty Images）

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畢竟長期抗疫之下，全球人類已陷入所謂抗疫疲勞狀態，能夠放下緊張勞累抗疫日常，全情投入在足球身上，一次過將身心靈洗滌，將不安與悲傷化為久違的喜悅與快樂，絕對不是壞事。精神層面而言，亦具備正式重新啟動當地人日常生活的象徵意義。

歐洲國家盃舉行之前，歐洲多國聯賽在今季尾聲陸續嘗試重新讓部分球迷入場，歐聯和歐霸兩大歐洲頂級球會賽事，分別有16500和9500名球迷觀戰。做足防疫措施下，事後並未發生病毒爆發事件，主辦機構國際足協放心讓歐國盃去馬。

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今屆歐聯決賽16500萬名球迷入場觀戰。（Getty Images）

萬事俱備，只欠開波。諷刺的是，正當歐洲以為抗疫終見成果、新感染個案大跌，開開心心等睇波之際，西班牙、瑞典兩隊國家隊陣營分別傳出球員確診，再次提醒眾人切勿過早高興。

今年適逢是這項賽事60周年，歐洲足協（UEFA）前會長柏天尼的浪漫構思是將賽事分散在13個國家和城市舉行，來個普天同慶。疫情下這個決定立即令賽事主辦困難程度提升至lv. 99。在此之前，比利時布魯塞爾興建新球場進度太慢率先退出，疫情爆發後，愛爾蘭都柏林以觀眾安全理由亦放棄主辦，主辦城市13變11。不是個個球場也可符合嚴格防疫條件，西班牙將主辦城市由畢爾包改為西維爾。

倫敦市場簡世德日前為歐國盃宣傳。（Getty Images）

各處鄉村各處例，每個國家疫情現況不同，容許入場球迷數目亦有所不同。荷蘭阿姆斯特丹、羅馬尼亞布加勒斯特、丹麥哥本哈根和蘇格蘭格拉斯哥只會讓球場容量25%至33%人數入場。英國足總預計，可容納9萬觀眾的倫敦溫布萊球場在3場分組賽事和其中一場16強比賽會讓22500球迷觀戰，正好是容量的四分一，並期望兩場準決賽和決賽可安排更多球迷入場。

大部分主辦國家均對海外球迷實施嚴格限制，當中包括禁止不屬參賽國家國民入境，例如A組由阿塞拜疆巴庫主辦，4支參賽球隊分別為意大利、瑞士、土耳其和威爾斯，6場分組賽分別在羅馬的奧林匹高球場和巴庫上演，除了意大利在羅馬主場出戰外，阿塞拜疆表明只有土耳其、瑞士和威爾斯3國的支持者可以球迷身份入境，以減低交叉感染風險。

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今屆歐國盃將考慮疫苗的效能。（Getty Images）

然而匈牙利和俄羅斯等卻豁免這類入境或防疫限制，只要手持歐國盃門票，便可暢通無阻地入境。匈牙利布加勒斯特以全面開放球場為目標，俄羅斯聖彼得堡亦容許球場至少坐至容量50%，情況令人憂慮，尤其是過去7日平均每天新增個案近萬宗的俄羅斯。

別忘記在歐洲未爆發疫情的2020年2月19日，首度參加歐聯的意大利球隊阿特蘭大，轉到鄰近的聖西路球場出戰球隊史上首場歐聯16強比賽，4萬名隨隊觀戰的阿特蘭大球迷開心過後3星期，單是貝加莫（Bergamo）地區一個星期內已有超過3000人染疫死亡，那班球迷很大可能在自己也不知道的情況下，成為一枚「生物炸彈」。

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我們當然不希望這個不幸情況再次發生，尤其是同樣延期一年的東京奧運亦快將舉行，歐國盃若能順利完成，對全世界來說也是一大鼓舞。只是變種病毒來勢洶洶，考驗疫苗效用的同時，亦挑戰人類抗疫的耐性與惰性，享受頂級體育賽事的同時，抗疫仍不可鬆懈。

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