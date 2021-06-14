法網︱祖高域「高人指點」再演絕地復活　施斯柏斯與王座只差一線

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-14 11:21

法國網球公開賽決賽，首次晉身大滿貫決賽的施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），與祖高域（Novak Djokovic）合演一場年輕人與經驗老將的精彩對決。 當22歲的施斯柏斯盤數領先至2：0，滿以為一場期待已久的新王加冕快將上演，結果祖高域再一次在絕境中愈戰愈強，連奪3盤反勝，第19次捧起大滿貫錦標。

34歲的祖高域，日前在準決賽花去4小時11分鐘、出盡九牛二虎之力才擊敗「法網之神」拿度，消耗體能較打足5盤的施斯柏斯更多，決賽或未能及時「回血」。交手之下，似乎果然如此，首盤戰至決勝局，發球較為強勁的施斯柏斯先取一盤。第二盤這個希臘球手輕鬆以6：2再下一城，領先至2：0，一切看似大局已定，卻是年輕人「交學費」的時候。

跟以往不知多少次一樣，被迫至絕境的祖高域，冷靜下來，沉着應戰，發揮出真正實力。先追一盤6：3，再以6：2大分扳成平手，年紀相差12年，祖高域不止贏球技，體能也愈打愈有，殺施斯柏斯一個措手不及，節奏全失，決勝一盤祖高域再贏6：4，繼2016年後，第二度成為法網冠軍，也是生涯第19次贏得大滿貫。

祖高域絕地反勝成功，奪得今屆法網冠軍，也是生涯第19次大滿貫。（Getty Images）

祖高域感謝這個小球迷在逆境中「指導」他打波，賽後將球拍送給對方。（Getty Images）

場邊小球迷成「臨時教練」

賽後發生一段有趣小插曲，祖高域將球拍送給一個穿黑色T恤、頭戴白帽的男孩，這個看似平常的舉動，卻大有文章，「我不認識他，但基本上整場比賽我都聽到他的聲音，尤其是當我落後至0：2時。」

祖高域續稱，「他一直在鼓勵我，事實上他同時給我戰術指導，他在說：『守住發球局，先開一個穩陣的球，然後主導戰局，打去他反手那邊』，他確確實實在指導我。」經驗豐富的他，反勝當然靠自己的實力，惟他覺得對方真是「太好、太可愛」，「比賽之後我覺得他是得到球拍的最佳人選，感謝他一路支持和鼓勵我。」

祖高域直指金滿貫

今次法網再奪一冠之後，祖高域生涯累積19個大滿貫錦標，追至與同得20冠的兩大天王費達拿和拿度，只差一冠。賽後他許下劍指金滿貫的豪言：「我令自己有很好機會贏得金滿貫，一切也有可能，我曾達成很多人以為我無可能取得的成就。」

金滿貫是指一年之內贏齊澳網、法網、溫布頓和美網四大滿貫之上，還贏得奧運冠軍，公開賽年代以來，只有德國女球手嘉芙曾在1987至1988年間做到。假如祖高域順利在兩星期後贏得溫布頓，繼而在東京奧運奪金，9月再在美網封王的話，不止能成為首位達成金滿貫的男球手，還能以21個大滿貫一口氣超越費達拿和拿度二人。在疫情影響下的賽季，這個創舉難上加難，因為法網與溫網之間只有兩星期之隔，加上奧運，賽程密集，休息時間大減，實在是體能大考驗。

祖高域安慰施斯柏斯，並指對方將來可以贏得多次大滿貫。（Getty Images）

施斯柏斯被看好下一代球王潛在人選，今仗在大好形勢下落敗，他直言不知道原因是什麼，「很奇怪，我的節奏，我的擊球和我的移動都是完美，然後一切突然變樣，難以調整。」第三盤尾段他的背部曾接受治療，他至今仍不明白為何會落敗，「我真的希望知道為什麼。」

幸好這個首次出戰大滿貫決賽的年輕人對自己仍充滿信心，「我看不到自己以後贏不到大滿貫的理由」。祖高域看到對方，想起昔日的自己，畢竟他本人頭3次法網決賽也是落敗收場，「我能理解他所經歷的，明白在大滿貫決賽落敗有多難受。那些比賽和場合會令你學得最多，他會以更強大的姿態回來，相信未來他一定可以贏得多次大滿貫。」