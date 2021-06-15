柔道︱日本高手孭受傷對手離場贏盡掌聲　賽後仍嫌自己不夠細心

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-15 17:37

賽場上，不是只有勝負；對手，也不是敵人。 世界柔道錦標賽女子78公斤以上級別決賽，上演感人一幕，兩位日本選手朝比奈沙羅與冨田若春對陣，後者在比賽期間受傷，連站起來也成問題。朝比奈沙羅一連串窩心動作，感動世人，她本人卻仍嫌自己「不夠細心」。

朝比奈沙羅曾在2018世錦賽奪得這個項目冠軍，身材不及對方的冨田若春，勝在身手較靈活和技術出色，即將代表日本出戰今屆東京奧運。兩位日本選手對壘，為公平起見雙方教練團均避席，法定時間雙方未分勝負，延長戰期間，冨田若春左腳膝部受傷，連站起來也有困難，最終被判落敗，朝比奈沙羅再度封后。

裁判一公布結果，朝比奈沙羅第一時間跑到冨田若春身邊攙扶，以免對方要在負傷中移動身體加重傷勢。見對方寸步難移，她似乎在輕聲在冨田若春耳邊問一句：「不如我來孭你吧」，隨即孭着對方離場。

朝比奈沙羅背着受傷的對手冨田若春離場，贏盡掌聲。（美聯社）

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臨步出場區前，她仍不忘行禮的習慣，身負兩人重量彎腰鞠躬，完美體現武士道精神。

賽後說起此事，朝比奈沙羅稱，「這樣做我不知道對不對，或許會令冨田感到尷尬，不過我只想盡快將她送到教練面前。」她又說，對手冨田若春幾乎已勝出比賽，只是及後受傷才導致落敗。「對手膝部受傷，不能步行，我不可以置她而去，可是離場時必須敬禮和感謝相關人士，那是我最低限度必須要做的事」，因此朝比奈沙羅在踏出場區前彎腰鞠躬，補回行禮動作。

朝比奈沙羅的連串窩心舉動，贏盡世人掌聲，可是她仍認為自己做得不夠好，「我後悔沒有考慮多問對方一句：『你能自己步行嗎？」不過最後她什麼也沒有說，「因為我在想，無論我說什麼也是偽善和藉口。」她最後為對方送上祝福，「希望冨田早日康復。」

朝比奈沙羅贏得第二面世錦賽女子78公斤以上級別金牌。（美聯社）

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當時片段：