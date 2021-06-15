東京奧運｜不供應口罩卻免費派15萬安全套　選手村禁慾得物無用？

撰文： PollySam 普利森 最後更新日期： 2021-06-15 17:15

每屆奧運會都會在選手村向運動員免費派發安全套，下月展開的東京奧運雖在疫情下舉行，但國際奧委會已宣布會延續這「傳統」，惟明言「不能在選手村使用」。

《路透社》報道，東京奧運計劃繼續向運動員派發安全套，但數目由里約熱內盧的45萬個銳減至約15萬個安全套，而且在奧運嚴格執行社交距離、要求所有參與者之間保持安全距離之下，今屆約11000名參賽運動員或無法如常使用這些安全套。

2016年里約熱內盧奧運的選手村內，亦有大量免費安全套可供取用。（Getty Images）

望加強大眾關注愛滋病 只派套卻不派罩

《路透社》曾向東奧組委會查詢，組委會回覆稱，這些安全套「並非供運動員在選手村使用」，而是「讓運動員帶回家，去令更多人關注愛滋病毒（HIV）所引起的後天免疫缺乏症候群（AIDS）」。但值得注意的是，雖然奧組委繼續免費派安全套，但按目前最新的防疫守則，大會將不會提供人人都必需配戴的口罩，所有奧運參與者包括運動員、教練、傳媒等等，「都必需確保可取得足夠數量口罩，供整個留日過程使用」。

奧運會自1988年漢城（現名首爾）奧運開始向運動員派發安全套，提升對HIV及AIDS的關注，國際奧委會自此亦要求延續這項慣例，派發數目亦屢屢創新高，惟經常供不應求。

英國首相約翰遜在2016年里約奧運參觀選手村時，亦曾檢起安全套查看。（Getty Images）

雖然東京奧運尚有5個星期便開幕，但組委會尚未公布各防疫措施的最終版本，其中一項仍未落實的是運動員到底如何用餐。《路透社》指，組委會本來計劃讓運動員在選手村內，可借4500人同時進食的巨型飯堂進餐，但在不斷收緊防疫措施下，最新的規則是運動員必需獨自用餐、同時與他人保持距離，在進食過後，亦必需自行清潔用餐位置。

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