歐國盃｜「奧地利伊巴」對荷蘭被罰停賽　阿拉巴幫佢封口都遲一步

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-16 22:47

「奧地利伊巴」阿拿奧杜域禍從口出，上場歐國盃涉以種族歧視言論侮辱北馬其頓球員。雖然隊友阿拉巴即幫他「暴力式封口」，他在賽後亦有認衰致歉，但歐洲足協今日處罰他停賽1場，下仗對荷蘭要「坐波監」。

歐洲足協今日在官網宣布，32歲的阿拿奧杜域在6月13日代表奧地利對北馬其頓的首輪歐國盃C組分組賽中，出言侮辱另一球員，觸犯了紀律守則，被罰停賽1場，換言之他無法在下場對荷蘭的大戰中披甲。

【阿拿奧杜域上場對北馬其頓入波後鬧人，阿拉巴出手制止】

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事件發生在89分鐘，阿拿奧杜域為奧地利攻入3：1的入球後，慶祝時出言侮辱北馬其頓球員比積圖萊，亦有照片影到他與阿里奧斯基罵戰，據報當中涉及反阿爾巴尼亞人的言論。比積圖萊及阿里奧斯基都有阿爾巴尼亞人血統，而阿拿奧杜域的父親則是塞爾維亞人。

奧地利隊長阿拉巴發現阿拿奧杜域「講錯嘢」時，已經馬上趕去，用手捉住他的臉頰，制止他繼續說下去。完場後，阿拿奧杜域冷靜下來，在社交網站認錯，向北馬其頓及阿爾巴尼亞的朋友道歉，強調自己不是種族主義者。不過，北馬其頓足協追究到底，周一表明會向歐洲足協投訴。

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