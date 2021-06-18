西甲｜沙治奧拉莫斯透露拒絕續約原因　強調有朝一日回歸皇馬

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-18 03:45

皇家馬德里周三宣布隊長沙治奧拉莫斯約滿離隊，在當地時間周四中午，皇馬為拉莫斯舉辦告別儀式，會長佩雷斯以及拉莫斯帶同家人出席。拉莫斯透露了與皇馬傾談續約的細節，強調離隊與人工無關。對於未來去向，拉莫斯明言不會去西維爾及巴塞隆拿這兩間西甲球會。

35歲的拉莫斯重申：「我從來不想離開皇馬，我一直想留隊。過去幾個月，球會向我開出一份1年新約，人工要大減。我想強調錢從來不是問題所在，會長都很清楚的。這個不是錢的問題。他們給我1年合約，但我想要的是2年。我希望帶給家人平靜及穩定的生活。」

拉莫斯在告別儀式上不禁流下男兒淚，他強調終有一日會重返皇馬。（Twitter）

【近4任皇馬隊長都未能終老班拿貝】

「到最後一次談判，我接受了這份人工大減的合約，但他們告訴我這份合約已經沒有效了，雖然我同意了，但接受合約原來有限期的，它過期了，而我沒有發現……確實令我很震驚！」

拉莫斯表示想要2年合約，但皇馬只給1年。當他想接受1年合約時，皇馬表示這個「offer」已經過了限期。（拉莫斯Twitter）

「我的經理人一星期前告訴我，原來已經過了接受這份合約的限期。沒有人提醒過我們……我還以為，球會會給我多一份新的合約……這些是我解答不到的問題，但球會總會自己的考慮。」

沙治奧拉莫斯離開皇家馬德里 隊長未能終老班拿貝

拉莫斯形容他與會長佩雷斯之間關係非凡，他對佩雷斯感激不盡。在拉莫斯的告別儀式上，他的太太帶同4名子女坐在前排，拉莫斯的兄弟姐妹亦有到場。拉莫斯說：「在我19歲的時候，全靠父母及兄弟姐妹的幫忙，我才到來到皇馬。我那時只是個孩子，但我現在已經擁有自己的家庭，有老婆及4個仔女。很幸運地，我加盟的時候有家人的陪伴，到我要離開了，亦有一樣的家人支持住我。」

【拉莫斯的16年皇馬歲月】

+ 9 + 9 + 9

拉莫斯承認今年1月已經有球會接觸他，他說：「我現在還未考慮新球會。我可以證實，由1月起，當我可以自由身在市場與球會接觸時，有些對我有興趣的球隊接觸過我的兄弟，但我當時未想過要離隊。現在，我會好好研究。」

拉莫斯一家六口與佩雷斯合照。（Twitter）

被問到會否回母會西維爾時，他說：「西維爾是另一間常在我心的球會，但現時不在我考慮之列，而西維爾也沒有考慮邀請我。至於巴塞隆拿，當然不會，拉莫斯不可能穿上巴塞球衣。」

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雖然拉莫斯今夏要離開效力了16年的皇馬，但他不會說是告別，他在社交網站上留言：「我從未想過這一日會來臨，但一切都會有開始及完結。我不會說告別，我們很快會再見，因為我會回來的。」