東京奧運｜港隊今周添兩資格　射擊陳浩輝躋身奧運大軍

撰文： 葉詩敏 最後更新日期： 2021-06-19 13:10

香港隊繼日前在三項鐵人項目取得東京奧運資格後，男子射擊代表陳浩輝藉達到最低參賽資格分數，為港添下第41張奧運入場券。

據國際射擊運動聯合會（ISSF）官網公布，香港男子射擊代表陳浩輝在奧運席位分配期內，達到最低參賽資格分數，藉此獲得東奧「重新分配剩餘名額」（Reallocation of unused quota），將代表香港出戰男子25米手槍速射賽事。

東京奧運射擊賽事共有360個（男、女子各180個）參賽名額，每個國家或地區的滿額席位為30個；男、女子項目各12人，團體項目6人（男、女各3人）。

36歲的陳浩輝趕上東京奧運「尾班車」，藉「重新分配剩餘名額」獲得東奧資格。（香港射擊總會）

由於東道主日本已自動獲得男、女子各6席共12張入場券，在奧運席位分配期內（2018年9月1日至2021年6月6日）扣除憑排名已獲入場券的選手後，餘下名額將分配予未有取得比賽資格國家或地區的運動員。

36歲的陳浩輝於2018韓國昌原世錦賽以565環名列第53位，並在2019年世界盃北京站以561環取得第22名，超越最低參賽資格分數（560環），現列世界排名67位的他因而獲取乘餘下來的「重新分配剩餘名額」，並獲得東奧資格。

奧斯卡（左）年僅22歲，勢成東奧三鐵今屆最年輕男將。（香港三鐵總會）

三鐵新星亞洲第一闖奧運

除陳浩輝外，香港三項鐵人新星奧斯卡（Oscar Coggins）在周二（15日）亦鎖定了東京奧運資格，使港隊鐵人自2008年後重返奧運行列，22歲的他亦勢成東奧三鐵今屆最年輕男將。

隨着在墨西哥舉行的世界盃賽事結束，加上奧運排名截止，在扣除日本東道主選手後，奧斯卡以亞洲第一強勢取得奧運資格。近年狀態大勇的他曾在 2019 年5項ITU賽事躋身前3，同年 6 月在亞洲錦標賽為香港歷史性奪得男子精英組冠軍。

奧斯卡以亞洲第一姿態強勢闖奧。（香港三鐵總會）

他在4月的亞洲三項鐵人錦標賽雖僅得「梗頸四」，未能以第一名直接取得東奧入場券，但當時其洲際排名已穩佔第一，幾可肯定已獲奧運席位，本周再獲國際三項鐵人聯盟（ITU）落實，成為繼2008年北京奧運的李致和及麥素寧之後，再踏上奧運舞台的港將。

連計本周兩名港將先後取得東京奧運入場券，港隊目前在各項目累積41個資格。

【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）