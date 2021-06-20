歐國盃｜C朗再展逆齡體能狂奔全場反擊建功　絢爛腳法玩弄魯迪格

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-06-20 05:23

歐洲國家盃「死亡F組」重頭大戰，德國落後一球下反勝葡萄牙4：2，力保晉級希望。 葡萄牙隊長C朗拿度為球隊攻入先開紀錄的一球，再度展示其驚人的體能，由防守角球到建功，僅花17秒狂奔全場。

萬眾矚目的「德葡大戰」，德國開賽初段狂攻不成，卻被葡萄牙一次反擊得手。葡萄牙頂出角球，貝拿度施華右路準確長傳予左路的迪亞高祖達，再在門前橫傳C朗拿度建功，先開紀錄。

德葡大戰戰情：德葡大戰互演入球騷 C朗開紀錄難救防線漏洞被逆轉

祖亞高祖達橫傳予C朗完成最簡單的任務，助葡萄牙先開紀錄。（路透社）

年屆36歲的C朗今仗再度展示驚人的爆發力，這名葡萄牙隊長先協助球隊防守角球，成功解圍後，C朗隨即從禁區起步，「一枝箭」狂奔向前，僅17秒由自己禁區衝向對方禁區，不禁令人再度懷疑「佢真係36歲？」

Ronaldo going defending on one end to scoring at the other in a few seconds >>>>> pic.twitter.com/snc7wdzUhj — 🇮🇹 (@Gideomatic_) June 19, 2021

C朗除了擁有爆發力外，他在今仗亦「露一手」，德國的魯迪格淪為「受害者」，C朗一挑先令對手跑過龍，魯迪格嘗試回身緊纏，C朗隨即瀟灑地後腳「No Look Pass」交給隊友，令魯迪格白忙一場。

Rude boy Rudiger u see say den take u do advert! Wo pree 🤦🏾‍♂️ I always say Players like Rudiger eh if dem meet Ronaldinho dems like dem really go sweat! Ronaldo sef this 🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/UHMRanYcqm — Ghana Mr. Bean 🇬🇭😨 (@Ghana_Mr_bean) June 19, 2021

上仗梅開二度的C朗拿度，今仗再有進賬，5屆歐國盃累積12個入球，再度改寫自己擁有的紀錄。此外，合計世界盃及歐國盃兩項大賽，C朗拿度一共攻入19球，追平德國名將高路斯的紀錄，並列在大賽入球最多的歐洲球員。

C朗國際賽累積107個入球，進一步追近國際賽入球王的頭銜，與入球最多的伊朗名宿戴伊的距離只差兩球。

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