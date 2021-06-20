歐國盃球評︱強隊全對辦獨漏西班牙　兩戰不勝淪無牙老虎

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-20 13:14

歐國盃經過兩輪分組賽，一眾熱門球隊比利時、法國、英格蘭、德國、葡萄牙等表現大致對辦，連賽前被看淡的意大利也有驚喜。唯獨3屆冠軍西班牙斯人獨獨憔悴，面對實力相對次一級的瑞典和波蘭竟未能打開勝利之門，兩戰皆和。 兩場比賽之中，西班牙無論控球和攻勢均佔盡上風，贏不到全因不能將皮球送進網窩。莫拉達入波了，西班牙仍贏不到，誰之過？

莫拉達屢次門前失機，連累西班牙仍未打開今屆歐國盃勝利之門。（Getty Images）

1. 埋門欠把握力

這是最明顯的問題。西班牙主帥安歷基選入多個前線球員，只有莫拉達和謝拉特摩蘭奴（Gerard Moreno）二人屬正箭頭，其餘大多為翼鋒或進攻中場。前者「敗家仔」形象深入民心，已屆29歲的謝拉特摩蘭奴今次才首度在大賽決賽周亮相。

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首仗對瑞典，排出433陣式的西班牙控球率高達75%，17次射門5次中框，反觀瑞典只有4次射門無一中目標，強弱懸殊。正箭頭莫拉達跑動勤力，可是他3次起腳1次被擋、2次射失，當中更浪費一次黃金機會，比賽踢成0：0。第二仗對波蘭，西班牙再次用433，今仗安歷基一次過出盡莫拉達和謝拉特摩蘭奴兩前鋒，期望增強埋門把握力。結果莫拉達終於入波了，球隊仍贏不到。

波蘭54分鐘追平1：1，僅4分鐘後，西班牙便獲得十二碼。謝拉特摩蘭奴主射宴客，莫拉達補射又炒高。今仗西班牙再次空有控球和射門數據優勢，無法轉化成入球。一次又一次，對手彷似「睇死」西班牙前鋒不懂入波，憑士氣和韌力死守力保不失，曾經攻力冠全球的狂牛兵團，淪為無牙老虎。

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西班牙由左閘佐迪艾巴（Jordi Alba）出任隊長。（Getty Images）

2. 場內欠缺領袖

西班牙即使正箭頭人選相對其他位置失色，人腳平均質素仍遠超對手，不能單純將問題歸咎前鋒身上。當對手「泊大巴」，西班牙久攻不下之時，難免會令人想念沙治奧拉莫斯。每逢大賽，死球是極重要一環，拉莫斯的接應角球頭槌在現今一代之中仍是數一數二，他主射十二碼亦十拿九穩，西班牙大軍沒有他，死球優勢盡失。

比起後上助攻和射門，不選拉莫斯的最大問題，是西班牙在場上欠缺領袖。布斯基斯患上新冠肺炎未能出戰，戴上隊長臂章的竟是佐迪艾巴，可想而知問題有多大。艾巴雖則助攻助守，表現算是交足貨，但他非但不是種能在關鍵時刻挺身而出的隊長，承受壓力之下更很可能是率先崩潰的一個——2018/19歐聯四強次回合巴塞作客利物浦，半場落後0：1的巴塞，總比數仍有3：1優勢，佐迪艾巴卻因自己踢得不好並導致失球，在更衣室崩潰狂哭。最終利物浦下半場連入3球，奇蹟反勝巴塞晉級。

縱觀西班牙正選陣容，沒有一個曾在之前大賽擔任主力，也欠缺心理強大的領袖。這點令他們往往在關鍵時刻未能作出準確判斷，遇上黃金機會也頻頻失機。

佐迪艾巴在歐聯四強對利物浦半場崩潰痛哭一幕歷歷在目，由他出任西班牙隊長，反映什麼？

由選兵到用人排陣，西班牙主帥安歷基只能怪自己。（Getty Images）

3. 安歷基的傲慢

以上種種，其實歸根究底都是出於西班牙主教練安歷基的傲慢。今屆賽事因應疫情關係，歐洲足協特別通融將慣常的23個球員名額上限增至26人。有趣的是，西班牙公布的大軍名單中，主帥安歷基（Luis Enrique）僅揀選24人。名單中歷來首次完全不見皇馬球員身影，不止35歲老將沙治奧拉莫斯亦落選，25歲的阿辛斯奧、29歲的艾斯高及華斯基斯同樣不在名單之列。當時他的說法是，「為了選出最強陣容。」

或許他對自己的選擇信心十足，不用為突發情況多作後備方案——時間回到歐國盃開賽之前，防守中場布斯基斯染上新冠肺炎，西班牙未出發已傳來不利消息。結果他還是要急召6個候補球員。去到此際，安歷基繼續堅持不選拉莫斯和皇馬球員，然後一切已是歷史。

這隊西班牙，進攻欠銳，死球把握力不足，球場上欠缺領袖，被波蘭追平後茫無頭緒。安歷基在利雲度夫斯基為波蘭追成1：1不久後，即換出表現突出的謝拉特摩蘭奴，尾段連不太可靠但唯一能入球的莫拉達也調走。他的過度自信與傲慢，沒有考慮疫情想出後備方案，甚至沒有選齊26人，已是一大敗筆；他忽略皇馬一班球員，自斷一臂，迅即自食其果。

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西班牙兩戰過後得只得兩分，餘下一仗對斯洛伐克，不容再失。他們若能贏波，出線一定無問題，可是再次失分的話，連以「最佳第三名」出線也有危機。

綜合以上所論，這支失色的西班牙就算能晉身16強，亦難望走得太遠。正如摩連奴早前在專欄評論西班牙，「連中堅也技術優秀，但他們沒有大衛韋拿那樣的頂級射手，入球量不足。他們能擊敗任何球隊，但我看不到他們能入決賽。」

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24隊分組形勢：

A組：土耳其、意大利、威爾斯、瑞士 B組：丹麥、芬蘭、比利時、俄羅斯 C組：荷蘭、烏克蘭、奧地利、北馬其頓 D組：英格蘭、克羅地亞、蘇格蘭、捷克 E組：西班牙、瑞典、波蘭、斯洛伐克 F組：匈牙利、法國、德國、葡萄牙

【歐國盃24路大軍名帥列陣（按圖放大）】

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