歐國盃｜蘇格蘭右閘教你凍結基亞利殊　讚佢靚仔可以減少威脅

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-21 08:41

蘇格蘭上場歐國盃D組分組賽作客溫布萊球場踢和0：0，右閘奧當納在蘇格蘭代表隊的官方頻道中，分享了他防守基亞利殊的心得。奧當納表示，基亞利殊的球會隊友約翰麥甘尼告訴他，面對基亞利殊要出口術，但不要鬧他而是要讚他，所以奧當納在比賽中不斷讚他靚仔。

身穿英格蘭7號球衣的基亞利殊在63分鐘入替菲爾科頓，之後踢左翼，與蘇格蘭右閘奧當納多次交手，其中在87分鐘，奧當納緊纏基亞利殊，追到去英格蘭的後半場，最後犯規被罰黃牌。雖然基亞利殊上陣後博到4次犯規，但實際進攻作用有限，沒有威脅傳球或射門。

奧當納在片段中分享他看管基亞利殊的心得。（網上截圖）

奧當納在蘇格蘭代表隊的頻道中分享他防守基亞利殊的心得，他表示身體對抗要硬朗，但說話就要軟。他說：「通常當對方換上一位體力充沛的翼鋒，同時你已經有點疲，你就會想狠狼地撞他一記。」

【基亞利殊與奧當納上場頻頻過招】

+ 3 + 3 + 3

29歲的奧當納表示，蘇格蘭中場約翰麥甘尼與基亞利殊是阿士東維拉的球會隊友，麥甘尼在比賽前教他看管基亞利殊。奧當納說：「幸好麥甘尼給了我一些建議，他告訴我，如果基亞利殊來了，我要在他耳邊說話，不要批評他，一定要讚美他。」

「因此，基亞利殊在場上的每一刻，我都告訴他有多麼靚仔，我又多麼喜歡他的小腿，我又問他怎樣才可以剪到他一樣的髮型。麥甘尼告訴我，如果我跟基亞利殊說他沒有希望了，或者一次又一次踢倒他，他就會振奮起來，要出盡力回擊我。或者這樣做就是我上場對基亞利殊對抗佔優的原因。」

【蘇格蘭代表隊官方Twitter的分享】

Stephen O'Donnell revealed what went on between him and Jack Grealish on this morning's #ScotlandHQ – and the tips he'd been given from John McGinn... 😂



➡️ Catch up on the full episode here: https://t.co/UllsrqDI2E pic.twitter.com/OlQLksc6ZM — Scotland National Team (@ScotlandNT) June 20, 2021

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