足球熱話︱泰國球隊簽入靚仔明星　未踢過職業波入選亞冠大軍名單

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-06-21 17:39

泰國球隊拉查布里（Ratchaburi FC）宣布一個震驚當地球壇的消息：簽入著名歌手和演員Tono（Phakin Khamwilaisak），並將他列入亞冠盃大軍名單之中。 這個34歲男星，此前從未有職業足球經驗，拉查布里今次舉動，到底用意何在？

泰超球會拉查布里在球會聲明中稱，「歡迎Tono來到大家庭，球會正式宣布跟Tono簽下6個月合約，為球迷送上驚喜。」再加上之後一句，「他已預備好在亞冠盃上陣，Tono將會穿上96號球衣，並會印上名字PHAKIN」，真的不知是驚喜定驚嚇。

今年是拉查布里首次參加亞冠盃，外界預計球隊會買入球員增強實力，卻無人料到他們簽入一位從未有職業足球經驗的演藝明星。

泰國球隊拉查布里（Ratchaburi FC）宣布簽入著名歌手和演員Tono（Phakin Khamwilaisak）。

泰國球隊拉查布里（Ratchaburi FC）並將新加盟的Tono列入亞冠盃大軍名單之中。

不合常理簽入靚仔明星

Tono昔日在泰國參加電視真人騷比賽成名，既是歌手，也是演員，外型高大帥氣。早前當拉查布里備戰亞冠盃賽事時，Tono隨隊跟操，已引來不少爭議，當時消息指，Tono「純粹想keep fit而跟操」。

意想不到的是，後來據報「Tono的表現令拉查布里印象深刻」，球會主動向他提供合約，未理會他缺乏職業足球經驗，而且年紀亦已達運動員屬於「高齡」的34歲。

34歲的Tono是泰國著名演員和歌手。

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拉查布里的全力一擊

無論是競技經驗或年齡，也沒理由簽入Tono，難免令人聯想拉查布里今次舉動，純粹想博宣傳。畢竟泰國球隊向來精於市場推廣，球衣和精品銷售均有一手，而且今次更是拉查布里首次亮相亞冠盃，絕對有理由相信他們希望借今次難得的機會在宣傳方法搏到盡。

由於疫情關係，今屆亞冠盃賽事會採取賽會制，共設10個分組，其中3組會在泰國上演，估計拉查布里會有主場之利。拉查布里在亞冠盃身處G組，同組對手包括日本的名古屋鯨魚、韓國的浦項製鐵和馬來西亞的柔佛DT。分組賽事在6月22日（周二）起上演，拉查布里首戰對手為浦項製鐵，如果Tono獲派落場，肯定成為足球界難忘一幕。

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