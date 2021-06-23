歐國盃　不斷更新｜英格蘭早段領先捷克　基亞利殊助攻史達寧頂入

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-23 04:01

歐洲國家盃D組，英格蘭末輪大戰捷克。

比起上場對蘇格蘭，英格蘭作出4個變動，首先中堅哈利馬古尼傷癒復出，取代泰朗明斯踢中堅，基爾獲加重返正選，取代列斯占士踢右閘。

中前場方面，基亞利殊正選登場踢攻中，取代隔離當中的美臣蒙特，布卡約沙卡亦首次獲正選，菲爾科頓不入大軍名單，與史達寧等協助哈利卡尼攻堅。美臣蒙特及芝維爾因為與確診新冠肺炎的蘇格蘭中場基莫亞有接觸，要隔離，未能披甲。

至於克羅地亞的正選與上場踢和克羅地亞一樣，暫時並列射手榜首的安德列舒希克繼續正選攻堅。

英格蘭對捷克正選11人（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

2分鐘，梳爾找到機會放高波長傳，史達寧接應入到禁區，單刀面對出迎的門將華斯歷克，果斷地挑射笠過對方，但中柱而出。

12分鐘，英格蘭陣地戰進攻，哈利卡尼分予左邊的基亞利殊，這名7號球員盡顯個人能力，力敵兩名守將，爆落底線傳中，力度恰到好處，遠柱的史達寧門前頂入，領先1：0。

26分鐘，哈利馬古尼放直線長傳，找到哈利卡尼，卡尼入到禁區作勢起左腳射，騙倒對方球員，之後再用右腳射門，被華斯歷克撲出。

28分鐘，湯馬士賀利斯禁區外遠射，角度刁鑽，但被比克福特撲出底線。

35分鐘，捷克左路傳中，遠柱的積及贊圖接應之前，梳爾奮不顧身解圍，皮球落到湯馬士蘇錫克腳下，他一射偏離目標。

37分鐘，梳爾壓上前場，左路底線傳中，省中華迪美高法爾後，皮球改變方向，直滾向龍門，華斯歷克反應快，落地撲出底線。

領先1：0的英格蘭上半場佔6成控球，但射門方面兩隊十分接近，英軍5次射門2次中目標，而捷克亦有追平的機會，同樣5次射門1次中目標。

英格蘭正選陣容：4-2-3-1

門將：比克福特 後衛：基爾獲加、史東斯、哈利馬古尼、勞基梳爾 防中：迪格蘭賴斯、加雲菲臘斯 攻中：布卡約沙卡、基亞利殊、史達寧 前鋒：哈利卡尼

捷克正選陣容：4-2-3-1

門將：華斯歷克 後衛：華迪美高法爾、施魯斯特卡、卡拿斯、真保尼爾 防中：湯馬士賀利斯、湯馬士蘇錫克 攻中：馬素普斯、達列達、積及贊圖 前鋒：柏德列舒希克

D組賽前形勢：捷克及英格蘭同得4分，已經提早獲得出線席位，捷克以較佳得失球排榜首，所以如果英格蘭末輪與捷克和波的話，捷克就會取得首名出線，而英格蘭就得次名。如果英格蘭想得首名晉級的話，今場一定要擊敗捷克，但D組首名在16強會對「死亡F組」的次名，有機會遇上法國、德國或葡萄牙，所以英格蘭會不會有走線的考慮呢？至於克羅地亞及蘇格蘭同得1分，克羅地亞以較佳得失球排第3，兩隊末輪正面交鋒，都要爭取3分出線，若果兩隊和波，則是兩敗俱傷，一起出局。

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24路大軍名單（按圖放大）：

+ 18 + 18 + 18

每隊預計最佳陣容（按圖放大）：