歐國盃　不斷更新｜蘇格蘭克羅地亞背水一戰　誰可脫穎而出？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-23 02:40

歐洲國家盃D組，蘇格蘭在格拉斯哥主場迎克羅地亞，兩隊都要爭取贏波出線。

克羅地亞正選陣容：4-2-3-1

門將：利華高域 後衛：祖蘭奴域、洛夫雲、杜馬高維達、加華度爾 防中：高華錫、波索域 攻中：比列錫、莫迪歷、尼高拉華錫 前鋒：般奴柏高域

蘇格蘭正選陣容：3-5-2

門將：大衛馬素爾 後衛：麥湯米尼、格蘭漢尼、基蘭泰亞尼 中場：奧當納、史超活岩士唐、約翰麥甘尼、卡林麥基哥、安德魯羅拔臣 前鋒：查阿當斯、賴登戴基斯

D組賽前形勢：捷克及英格蘭同得4分，已經提早獲得出線席位，捷克以較佳得失球排榜首，所以如果英格蘭末輪與捷克和波的話，捷克就會取得首名出線，而英格蘭就得次名。如果英格蘭想得首名晉級的話，今場一定要擊敗捷克，但D組首名在16強會對「死亡F組」的次名，有機會遇上法國、德國或葡萄牙，所以英格蘭會不會有走線的考慮呢？至於克羅地亞及蘇格蘭同得1分，克羅地亞以較佳得失球排第3，兩隊末輪正面交鋒，都要爭取3分出線，若果兩隊和波，則是兩敗俱傷，一起出局。

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