歐國盃｜瑞典勝波蘭E組首名出線　利雲度夫斯基入兩球扳平仍徒勞

撰文： 何偉畧 最後更新日期： 2021-06-24 02:31

歐洲國家盃E組最後一輪，提早晉級的瑞典以3：2擊敗賽前許勝不許和的波蘭。 瑞典藉開賽第一個攻勢得手，早早先開記錄，更一度領先兩球。波蘭主力射手利雲度夫斯基，早段雖連環中楣失機，及後展現「射手王」本度，梅開二度扳平，惟最後遺憾落敗。

瑞典賽前已肯定出線。（Getty Images）

瑞典正選陣容：4-4-2

門將：羅賓奧臣 後衛：路斯迪、域陀連迪路夫、馬古斯丹尼爾臣、奧古斯天臣 中場：施巴斯坦拿臣、艾卡度、基斯杜化奧臣、科斯貝治 前鋒：古艾臣、阿歷山大伊沙克

波蘭賽前只得1分，必須贏波才可以出線。（Getty Images）

波蘭正選陣容：3-4-3

門將：施捷斯尼 後衛：比列薩尼斯基、基歷克、碧拿歷克 中場：祖斯維克、基祖華克、基列治、普查斯 前鋒：卡路施維達斯基、羅拔利雲度夫斯基、施連斯基

瑞典賽前獲4分，已經出線，但開賽起控制戰局，更在全場首個攻勢有斬獲。瑞典在右路策動攻勢，阿歷山大伊沙克（Alexander Isak）於禁區頂外雖被基歷克（Kamil Glik）攔跌．科斯貝治（Emil Forsberg）快一步搶到皮球，推左一步在禁區內起腳，開賽82秒便射入遠柱，先開記錄。瑞典入球後，依然控制戰局，一對前鋒伊沙克與古艾臣（Robin Quaison）輪流竄擾，令波蘭後防疲於奔命。

科斯貝治連續第2仗入球。（Getty Images）

波蘭今仗必須取勝才能出線，但開賽未企穩陣腳，已陷入劣勢。戰至17分鐘出現扳平黃金機會，「射手王」利雲度夫斯基卻以「高難度」方式錯失。他迎接角球，勁頂彈地波中楣彈出。他及時追前希望補中，竟然再次頂中楣，最後被瑞典解圍，無功而還。

利雲度夫斯基勁頂，第一次中楣。（Getty Images）

再頂，再中楣，難過唔入。（Getty Images）

利雲度夫斯基頭槌連環中楣，最後引發混戰，被瑞典解圍。（Getty Images）

兩軍上半場餘下時間膠着，瑞典轉為主守，而波蘭取回優勢但未見威脅，結果瑞典半場領先1球。

兩軍上半場餘下時間陷入混戰。（Getty Images）

下半場開賽，局勢無大變，雖然攻勢數字以波蘭佔優，但瑞典的攻勢較具威脅。49分鐘，基艾臣射門被施捷斯尼救出。波蘭亦有基祖華克（Grzegorz Krychowiak）在51分鐘遠射被羅賓奧臣（Robin Olsen）救出。波蘭破關乏術，遇上瑞典突擊，再度失手。

59分鐘，後備入替的古路施夫斯基（Dejan Kulusevski）在後半場右路發動，帶到禁區橫傳，造就科斯貝治在娥眉月梅開二度。

科斯貝治（右）射入個人在本屆賽事第3球，與助攻的古路施夫斯基（中）慶祝。（Getty Images）

波蘭未有放棄，火速由利雲度夫斯基，憑個人質素回敬一球。他在61分鐘從半場推進，獨闖龍潭。眼見無人幫手，他突在禁區窄位面對兩位瑞典守將，起右腳放冷箭，直飛遠柱網仔，扳回一城。他們隨後更在66分鐘再次入球，利雲度夫斯基半傳半射，溜到遠柱被施維亞索克（Jakub Swierczok）送入空門，但VAR判定僅僅越位，入球無效。

利雲度夫斯基靠自己，終於扳回一城。（Getty Images）

波蘭在餘下時間傾力反撲，希望收復失地，終於再靠利雲度夫斯基「食胡」。波蘭在84分鐘，比森法蘭高斯基（Przemyslaw Frankowski）從左路吊高波入禁區，瑞典一對中堅域陀連迪路夫（Victor Lindelof）及馬古斯丹尼爾臣（Marcus Danielson）被牽制而失位，利雲接應時無人看管，輕鬆射成2：2。

利雲冷靜處理，為波蘭扳平2：2。（Getty Images）

波蘭在最後階段大軍殺上，企盼反勝晉級。瑞典則只靠零星突擊，卻在關鍵時間再次領先。補時3分鐘，瑞典在前場形成「3打3」，古路施夫斯基控球在腳，左擺右扭才放直線，讓域陀卡里臣（Viktor Claesson）入楔射成3：2，奠定勝局。

瑞典乘波蘭大舉反撲，後防空虛，由卡里臣射成3：2，奠定勝局。（Getty Images）

瑞典在E組2勝1和，7分首名出線，在16強對戰捷克或烏克蘭。波蘭則只得1分，包尾出局。

【瑞典3：2波蘭】（按圖放大）

+ 3 + 3 + 3

【暫時12支球隊獲得16強席位（按圖放大）】

+ 6 + 6 + 6

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24路大軍名單（按圖放大）：

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每隊預計最佳陣容（按圖放大）：