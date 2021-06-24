歐國盃｜匈牙利力抗三強製造驚喜　領先時間全組最多幾乎踢走德國

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-24 07:07

匈牙利在「死亡F組」出局，可能這個結局符合很多人在歐國盃前的預測，但過程相信令人意想不到。在今屆3場分組賽，匈牙利表現驚喜，絕不是任由法國、德國及葡萄牙刷淨勝球的魚腩。據統計，匈牙利在分組賽一共有92分鐘處於領先位置，領先的時間比起法、德、葡3強還要多。

在牌面上，匈牙利明顯在法、德、葡之下；球迷討論「死亡F組」時，通常都很自然無視匈牙利，覺得這支球隊只是三大巨頭刷3分、刷入球的弱旅，出局沒有懸念。然而，當匈牙利在首場分組賽面對葡萄牙時，大家開始發現他們並不簡單。

在匈、葡戰上半場，葡萄牙控制大局，但進入下半場，匈牙利反撲，漸與葡萄牙踢成互有攻守，幾乎每次埋門都能中目標。匈牙利在80分鐘更嚇葡萄牙一跳，後備入替的舒安在右路接應短傳，半單刀殺入禁區，再射近柱入網，但旁證指舒安越位在身，匈牙利食「詐糊」。

面對葡萄牙時，施沙拉爾上半場接應罰球頭槌一頂，被魯爾柏迪斯奧接實。這次匈牙利上半場唯一一次攻門。（路透社）

匈牙利雖然愈踢愈好，但完場前被葡萄牙連轟3球，最終以0：3落敗。儘管比數差距看來很大，但未能反映場上的局勢，匈牙利踢出來的表現，是有力令葡萄牙失分甚至輸波。匈牙利雖僅佔35%控球，但5次埋門有3次中目標。

第2場分組賽，匈牙利的對手更強橫，面對兵強馬壯的世界盃冠軍法國。在上半場，匈牙利都是受壓的一方，但他們並非毫無還擊之力，在完半場前以一次簡單的快攻開紀錄，阿迪拿費奧拿以速度力壓華拉尼殺入禁區，再射近柱破網。

法國上半場久攻不下，卻被匈牙利的阿迪拿費奧拿一次反擊建功開紀錄。（Getty Images）

換邊後，匈牙利並非全軍退守，領先一球下更放膽壓前，絕不懼怕法國。法國踢到66分鐘才能追平，最終亦未能再攻破匈牙利的大門，兩隊踢成1：1。匈牙利這場雖然控球不足4成，但維持到上場對葡萄牙的高效進攻，5次攻門3次中目標，相反法國狂射16腳，也只得4次中目標。

最後一場分組賽，匈牙利作客德國，雖然失去主場之利，但表現又有進步，差點將德國逼落出局的懸崖。匈牙利不會細膩組織，但往往兩三腳工夫就可以為對手製造麻煩。11分鐘，對前線拍檔簡單配合，路蘭沙拉爾右路斜傳斬入禁區，施沙拉爾搶在曉姆斯之前，前柱接應一頂入網，幫匈牙利領先。

【匈牙利末輪對德國，施沙拉爾為匈牙利領先1：0】

+ 6 + 6 + 6

在大雨之下，匈牙利全面受壓，但捱打之中都能夠打上前場，要德國防線抹一額汗。67分鐘，當德國追平後，匈牙利沒有崩潰，反而即刻以入球回應。他們在中圈開波後馬上組織攻勢，一次中路配合就撕破德國防線，施沙拉爾向前挑傳，安達斯舒哈化入楔，衝入禁區一頂入網，68分鐘即再次領先。如果維持紀錄，匈牙利將會晉級，而德國則會包尾出局。

【匈牙利末輪對德國，安達斯舒哈化68分鐘即為匈牙利再領先】

+ 2 + 2 + 2

儘管匈牙利未竟全功，遭德國逼和2：2完場，但他們在只得3成控球之下，承受極大壓力，都能造出8次埋門，4次中目標。論射門中目標的比率，匈牙利比法、德、葡都要好。匈牙利3戰只得2分，包尾出局，但他們在今屆的表現絕對不值只有2分。若非身在「死亡F組」，以匈牙利的發揮，不難晉身16強。

92- Hungary have been in a winning position more minutes (92 minutes) and in a losing position fewer minutes (6) than any other team in Group F. Contradiction. #EURO2020 #HUN #GERHUN pic.twitter.com/TW4yjFq4oT — OptaJohan (@OptaJohan) June 23, 2021

在F組4隊之中，匈牙利3場比賽入面，共有92分鐘的時間處於領先位置，是領先時間最多的球隊；而且在3場分組賽中，匈牙利只有6分鐘時間是落後，也是4隊之中落後時間最少的。可惜，他們最終都要出局。這個數據或者是代表匈牙利欠缺後勁，到尾段常常失球，但亦看得到他們與強隊周旋的表現絕不失禮。

向遺憾出局的匈牙利送上掌聲！

歐國盃｜即睇16強球隊名單及開波時間 養精蓄銳等星期六晚睇波

歐國盃F組最後積分表。（歐洲足協官網截圖）

【歐國盃16強席位全部出爐（按圖放大）】

+ 10 + 10 + 10

歐國盃16強走線圖：

歐國盃淘汰賽走線圖。（01美術製圖）

第1輪｜匈牙利對葡萄牙正選陣容：3-5-2

門將：古拉施斯 後衛：安達博卡、韋利柯賓、艾迪拿施沙拉爾 中場：洛夫蘭西斯、基連希士拿、阿當拿基、安達斯舒哈化、阿迪拿費奧拿 前鋒：施沙拉爾、路蘭沙拉爾

第2輪｜匈牙利對法國正選陣容：3-5-2

門將：古拉施斯 後衛：安達博卡﹑韋利柯賓﹑艾迪拿施沙拉爾 中場：路斯尼高﹑基連希士拿﹑阿當拿基﹑安達斯舒哈化﹑阿迪拿費奧拿 前鋒：施沙拉爾﹑路蘭沙拉爾

第3輪｜匈牙利對德國正選陣容：5-3-2