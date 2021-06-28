歐國盃｜C朗傳射突破爭頂樣樣做齊　賽後擲臂章告別還有下屆嗎？

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-28 08:20

C朗拿度的歐國盃之旅告終，他的葡萄牙在16強以0：1不敵比利時，衛冕失敗出局。C朗今場出盡兵器，既有主射罰球中目標，也有與對方中堅埋身肉搏，亦有頭頂腳踢為隊友二傳，更有拉邊個人突破，可惜葡萄牙圍攻大半場仍顆粒無收，未能追平。由2004到今年，C朗5次出戰歐國盃，他今屆以5個入球及1次助攻寫上句號，暫時仍排射手榜首。

今場歐國盃16強對比利時，C朗一開波與迪亞高祖達輪流踢中鋒，初段兩隊踢得保守，他在前場甚少觸球機會。

C朗今場正選，十分活躍，貢獻甚多。（路透社）

25分鐘，C朗主射罰球，看準反人牆的位置，一腳勁射，要對方門將泰拔高圖爾斯橫身撲出。C朗全場4次攻門，並列最高，其中只有上半場這腳罰球中目標。

C朗在葡萄牙前場並非「等人餵」，他積極走位搶波，包括在42分鐘，高圖爾斯接應回傳，C朗高速衝入比利時小禁區搶截，結果被高圖爾斯的假動作騙過。

除了射門外，C朗會策應、突破及送上最後一傳。例如在58分鐘，他跑到右路，控球時面對多名比利時球員包圍，他引球推進，突圍而出，與達洛治「撞牆」後，推到禁區頂中路，再看準機會，為禁區內的迪亞高祖達送上斜傳，可惜祖達一腳射高。

Cristiano Ronaldo delivers it on a platter for Diogo Jota who can't hit the target. pic.twitter.com/RVlIiLwLqe — Prime. (@TrashTalkMVP) June 27, 2021

C朗今場5次嘗試盤扭過人，當中4次成功，為全場最高，他亦隊友製造了3次埋門，這項數據就並列全場最高。

Cristiano Ronaldo for #POR vs. #BEL:



◉ Most aerials won (5)

◉ Most take-ons completed (4)

◎ Joint-most shots (4)

◎ Joint-most chances created (3)



Somebody help him out. pic.twitter.com/gPbcQLWPwg — Squawka Football (@Squawka) June 27, 2021

C朗並不會逃避對抗，他今場多次與維頓漢、華美倫等比利時守將硬碰硬。他今場11次爭頂，5次頂贏，是全場爭頂成功次數最多的球員。在尾段，他在禁區混亂中接應傳中頂贏到遠柱，可惜安達施華的窄位埋門被高圖爾斯封到。C朗真的盡力了，但要擊敗比利時確實困難。

【C朗賽後扔臂章】

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比賽終結，C朗十分失望，無語問蒼天，可能他憤恨自己未能做得更多，將隊長臂章用來發洩，將之擲在地上。

C朗下半場都有罰球機會，但一射省中人牆。（路透社）

C朗今屆踢足4場比賽，16次攻門，8次中目標，射入5球，暫時仍排歐國盃射手榜首，他另外還有1次助攻，其入球加助攻達6次，暫時也是今屆歐國盃直接參與入球最多的球員。他成為首位5次參加歐國盃的球員，也是首位在5屆都取得入球，另外他在上場分組賽亦追平了伊朗名宿戴伊109球的國際賽入球紀錄。

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5屆歐國盃累積12個入球，C朗再度改寫自己擁有的歐國盃歷屆射手王紀錄。此外，合計世界盃及歐國盃兩項大賽，他一共攻入19球，追平德國名將高路斯的紀錄，並列在大賽入球最多的歐洲球員。

葡萄牙下半場久攻不下，未能平反敗局；C朗無語問蒼天。（路透社）

由19歲踢到36歲，C朗經歷了5屆歐國盃，身邊的隊友由費高、雷哥斯達、古圖及迪高，變成了魯賓戴亞斯、祖奧菲歷斯、迪亞高祖達及般奴費南迪斯。首屆參賽，他很快就上位踢正選，與一班老大哥在家鄉的土地上打入決賽，奈何不敵「希臘神話」，他賽後哭成淚人。

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經過2008年8強出局，到2012年的4強止步，葡萄牙開始青黃不接，原本以為C朗大賽捧盃之願望已經落空，但在2016年，C朗與葡萄牙創造奇蹟，在決賽擊敗法國，贏得歐國盃冠軍，幫葡萄牙贏得史上首個大賽錦標。

因疫情而延期一年，歐國盃在2021年上演，今日C朗已經36歲了。不過，今屆的葡萄牙人才濟濟，前有祖達相助，中場有般奴費南迪斯輸送，後有祖奧簡斯路及魯賓戴亞斯兩位曼城主將。看似人強馬壯，怎料這班後起之秀的表現遜預期，祖達頻頻失機，般奴費南迪斯完全踢不出在曼聯時的水平，近兩場更失去正選，令人非常失望，至於簡斯路則染疫退隊，尼爾遜施美度及達洛治都差一截，導致右閘位置空虛。

在今屆3場分組賽，C朗首戰末段梅開二度，幫球隊以3：0大勝匈牙利。之後葡萄牙對德國，C朗雖然先開紀錄，但球隊右後防「放題」，終以2：4落敗。最後一場分組賽對法國，C朗射入兩個12碼，為球隊追和2：2完場。

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在分組賽對德國，祖亞高祖達橫傳予C朗完成最簡單的任務，助葡萄牙先開紀錄。（路透社）

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葡萄牙在死亡之組以第3名晉級，出線後硬撼世界排名第1的比利時，最終此戰C朗未能入球，戰敗出局。亞軍、8強、4強、冠軍……今屆就16強，想不到在葡萄牙被外界視為人才濟濟的一屆，C朗最快告別歐國盃。

C朗還有沒有下屆？3年之後的德國歐國盃，C朗已經39歲，所以這對比利時很可能是C朗最後一場歐國盃比賽。當然，沒有人說39歲不能踢歐國盃，以C朗的狀態及自律，踢多3年職業足球都不是大問題。不過，如果葡萄牙3年後還要靠C朗，這是對C朗老而彌堅的肯定，抑或是葡萄牙缺人的悲哀？

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