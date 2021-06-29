歐國盃｜荷蘭16強爆冷遭捷克踢出局　法蘭迪保亞未達KPI問責下台

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-06-29 23:26

荷蘭在周日的歐國盃16強爆冷以0：2不敵捷克出局，該國足總今日宣布，教練法蘭迪保亞下台，即時生效。據荷蘭足總聲明指，雙方的合約列明，迪保亞需要至少帶領球隊打入歐國盃8強。

荷蘭足總今午與法蘭迪保亞見面，迪保亞表明不想再執教下去，在雙方同意之下，他即時離任。在聲明中特別提到，迪保亞的合約中有項條款，他需要帶領荷蘭至少打入歐國盃8強。

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法蘭迪保亞帶領荷蘭在歐國盃16強止步，成績令人失望。（Getty Images）

51歲的迪保亞在荷蘭足總的聲明中說：「我未能達到目標，這是十分明顯的。當我去年獲邀出任國家隊主帥時，我深明這是榮耀，也是挑戰，但我亦清楚由上任的一刻開始，將要面對壓力，而現在的壓力只有不停往上升，對我而言不是健康的情況，也不利球隊備戰爭取晉級世界盃的重要比賽。我想多謝每個人，包括球迷及球員。」迪保亞去年9月底上任荷蘭主帥，接替轉去執教巴塞隆拿的朗奴高文。

荷蘭如何被踢出局：捷克爆冷兩球淘汰荷蘭入8強 迪歷特手球被逐成轉捩點

荷蘭在今屆雖然分組賽全勝，以C組首名晉級淘汰賽，但在16強面對捷克時，踢不出水準，全場沒有任何中目標埋門。當中堅馬菲斯迪歷特在下半場初段犯手球被逐後，荷蘭更加被捷克連入兩球，以0：2淘汰。

【荷蘭在16強被淘汰的轉捩點，後防主將迪歷特領紅被逐】

+ 4 + 4 + 4

【湯馬士賀利斯頭槌為捷克領先1：0】

+ 3 + 3 + 3

【舒希克為捷克射成2：0】

+ 2 + 2 + 2

今晚直播賽程（01美術製圖）

歐洲國家盃2020：淘汰賽賽程及直播時間表。（01美術製圖）

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+ 4 + 4 + 4

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