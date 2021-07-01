曼聯鋒線最後拼圖？紅魔與多蒙特達成協議　查頓辛祖轉會即將落實

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-01 08:20

英國權威媒體《BBC》報道，曼聯及多蒙特就英格蘭翼鋒查頓辛祖的轉會費原則上達成協議，金額為7300萬鎊（8500萬歐元）。

雖然兩間球會談妥轉會費，但21歲的查頓辛祖尚未接受體測，亦未正式簽訂合約。據報，辛祖與曼聯已就個人條款達成協議，他會簽約5年，附加多一年續約選項。至於7300萬鎊的轉會費，曼聯會平均分5期支付多蒙特。辛祖成為史上身價第2高的英格蘭的球員，僅次哈利馬古尼。馬古尼在2019年以8000萬鎊從李斯特城加盟曼聯。

查頓辛祖近幾季在多蒙特表現搶鏡。（Getty Images）

【辛祖會否與他們擦出火花？曼聯現有進攻球員一覽（按圖放大）】

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辛祖最初是屈福特的青年軍，後來被曼城相中過檔，但在2017年由曼城轉投多蒙特。他為「蜜蜂軍團」上陣137次，攻入50球，助攻57次，創造絕佳機會65次。在5月的德國盃決賽，他梅開二度，助球隊以4：1大勝RB萊比錫捧盃。辛祖入選過18/19及19/20球季的德甲最佳陣容。

查頓辛祖（右）現正為英格蘭出戰歐國盃。（Getty Images）

國際賽方面，辛祖自2018年起為英格蘭上陣20次，攻入3球，他現時在英格蘭陣中出戰歐國盃。

【比較辛祖與曼聯四大鋒將近4季進攻數據（按圖放大）】

曼聯近年一直追逐辛祖，但去年夏天未能與多蒙特達成轉會費協議。右翼荒困擾曼聯多年，自從路爾斯華倫西亞轉型踢右閘後，曼聯就找不到一位具突破能力的頂級右翼，尤其在後費格遜時代，曼聯進攻左傾的問題十分明顯，右路變成弱側。桑馬達佔據右翼位置多年，但他並非邊路球員，名右實中，比賽期間喜歡跑到中路。安東尼馬迪爾、拉舒福特以至連格都不適應右路，他們踢左路或中間的表現更佳。得到辛祖加盟後，曼聯可望解決到這個困擾球隊多年的右翼荒問題。

如果由18/19球季起計，在歐洲5大聯賽當中，辛祖的入球及助攻總數排行第8，與哈利卡尼看齊。在歐洲5大聯賽的近3個球季，只有兩名球員的聯賽入球及助攻皆超過30次，就是辛祖及美斯。

【近3季歐洲5大聯賽入球及助攻總和前8名（按圖放大）】

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Since the start of the 2018/19 season, only two players have scored 30+ goals and provided 30+ assists in a top-five European league.



Lionel Messi 🤝 Jadon Sancho pic.twitter.com/exUDA3ELgW — Squawka Football (@Squawka) June 30, 2021

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