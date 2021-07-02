歐國盃｜佐迪艾巴復任正選即有建樹　西班牙憑烏龍球半場領先一球

撰文： 趙子晉 最後更新日期： 2021-07-03 01:40

歐洲國家盃進入最後直路，8強首場大戰由瑞士及西班牙打頭陣，「狂牛兵團」上仗攻入關鍵一球的莫拉達，今仗當然繼續擔正，夥拍沙拉比亞及費倫托利斯合作攻堅，向瑞士的防線進襲。

瑞士在16強奇蹟淘汰大熱門法國後，今仗在俄羅斯聖彼得堡與西班牙爭奪4強席位。西班牙飽吃驚風散後晉級，主教練安歷基繼續信任莫拉達，前線與沙拉比亞及費倫托利斯攻堅，左閘佐迪艾巴則復任正選。瑞士方面，與上仗僅作出一個調動，隊長格列沙加停賽，沙基利從後支援比列安保路及施費洛域。

西班牙今場有個好開始，開賽早段右路一次角球攻勢，瑞士球員頂出禁區外，佐迪艾巴隨即左腳窩利勁射，薩卡利亞（Denis Zakaria）伸腳試圖擋走皮球，惟愈幫愈忙，改變皮球方向，門將恩尼森馬只好目送皮球入網，「狂牛兵團」8分鐘先開紀錄。

復任正選的佐迪艾巴，禁區外一次勁射省中對方球員入網，西班牙開賽早段先開紀錄。（Getty Images）

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落後一球的瑞士，及後更傳來不利消息，今屆表現亮眼的前鋒比列安保路，一次對抗時不慎受傷退下火線，由魯賓華加斯（Ruben Vargas）入替。

西班牙領先後，兩軍上半場餘下時間皆未有太多具威脅的埋門鏡頭，西班牙半場帶一球領先返回更衣室。

瑞士前線主力安保路受傷退下火線。（Getty Images）

西班牙下半場即有調動，由丹尼爾奧莫（Daniel Olmo）取代沙拉比亞。換邊初段，莫拉達一次巧妙的假動作擺脫對手後，再傳給遠柱的奧莫第一時間起腳，恩尼森馬輕鬆沒收皮球。

安歷基見球隊未有太大起色，前線作出對位調動，由謝拉特摩蘭奴入替上仗建功的莫拉達。瑞士擺烏龍的薩卡利亞，接應列卡度洛迪古斯的角球，力壓西班牙守衛頭槌頂遠柱，僅僅柱邊出界。瑞士形勢不錯，蘇巴左路與華加斯一次撞牆配合，再近門起腳，烏尼西蒙反應快撲出底線。

瑞士攻勢浪接浪，西班牙中堅柏奧托利斯（Pau Torres）解圍時，不慎省中拿樸迪撞回自己禁區，費奧拿橫傳予沙基利起腳，再射破艾斯派古達的「大細龍門」，68分鐘追成1：1平手。交出助攻的費奧拿，及後因為一腳從後飛鏟踢跌謝拉特摩蘭奴，球證奧利華直接出示紅牌，瑞士末段十人應戰。

瑞士正選陣容：3-4-3

門將：恩尼森馬 後衛：尼高艾維迪﹑文路爾艾簡治﹑列卡度洛迪古斯 中場：施雲韋迪馬﹑薩卡利亞﹑費奧拿﹑史堤芬蘇巴 前鋒：沙基利﹑施費洛域﹑比列安保路

西班牙正選陣容：4-3-3

門將：烏尼西蒙 後衛：艾斯派古達﹑拿樸迪﹑柏奧托利斯﹑佐迪艾巴 中場：佐治高基﹑布斯基斯﹑柏迪 前鋒：費倫托利斯﹑莫拉達﹑沙拉比亞

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