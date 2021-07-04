F1．奧地利站｜咸美頓未言退再戰兩年　兩小將演英格蘭大奇蹟日

撰文： 高詩琦 最後更新日期： 2021-07-04 18:49

F1（一級方程式）賽車來到奧地利站，周六（4日）的排位賽前後都有莫大驚喜，且全都與起跑格上三名出生自英格蘭的車手有關，國家足球隊在歐國盃打入4強以外，帶來其他喜訊。 36歲的七屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）在排位賽前，正式與效力9年的平治車隊續約兩年，粉碎季後退役的傳言，但最終搶佔頭條的，卻是被視為其接班人的威廉士車手羅素（George Russell）及年僅21歲的麥拿侖主將諾里斯（Lando Norris），兩名英格蘭小將合演「大奇蹟日」。

平治車隊領隊禾夫（Toto Wolff）早前一直明言與咸美頓的續約進展順利，果不其然，雙方在周五晚正式簽約，並在翌日中午公告天下。

禾夫不諱言早早與「黑帝」落實續約，是因為今年與紅牛車隊的競爭異常激烈，「希望早日穩定軍心。」但穩定軍心的目標，卻不包括二號車手保達斯（Valterri Bottas），禾夫僅稱咸美頓的隊友人選，會在未來數周公布。

咸美頓不僅是七屆冠軍，也是F1界的時裝教主，你又喜歡他的風格嗎？（按圖放大）

+ 5 + 5 + 5

保達斯今季表現飄忽，經常未能「保住主子」，連運氣也異常惡劣，導致失分不少，一直有傳聞指平治明年將以青訓車手、現效力威廉士的羅素取而代之。羅素上季曾在咸美頓感染新冠肺炎時「替工」一站，本身極接近奪得冠軍，惟連番遇上「換錯胎」及「爆胎」，遺憾地以第9名加最快圈速完賽。

保達斯今站排位賽獲第5名，排在第4的咸美頓身後，是平治車隊自2017年新加坡站以來，首次沒有戰車排前3名起步。

羅素去年為平治出任「替工」頂替咸美頓一場，已交出驚喜表現，除擊敗保達斯，若非連番意外，更極有可能問鼎分站冠軍。（Getty Images）

羅素黃胎過關 「取分是最低要求」

事有湊巧，相當「識做」的羅素同日在社交網站發文恭賀咸美頓續約後，又身穿英格蘭球衣到場，吸引球迷與車迷的注意，隨後他亦交出生涯最亮眼的表現：近3年一直是包尾大幡的威廉士戰車，今站在羅素手中，在直路展現出極佳速度。

生涯從未曾為威廉士車隊打入Q3（排位賽第三回合）的羅素，今站不僅力壓兩部法拉利，首度從Q2「過關」，更是以速度較慢、但耐久力較佳的黃色中性胎造出快圈，最終在Q3排第9。按照打入Q3的車手必須以Q2最快時間車胎起步的賽例，羅素在周日正賽將以黃胎起步，相較前方兩部以紅色軟胎起步的艾法托利，或更有優勢。

F1裏的歐國盃熱潮（按圖放大）：

受惠於排第8的華迪爾受罰要退後三格，羅素最終排第8起步，他亦明言：「拿到積分是最低目標！」

羅素上一站長時間跑在積分區內，最終卻因機件問題退賽，若今仗終可驅走「黑氣」，或終可取得他在威廉士的第一分，對於他爭取平治席位，相信亦會大大加分。

羅素賽後被問及會否轉投平治，僅以笑容回應，稱「就問到這裏吧」。（Getty Images）

諾里斯續締驚喜 排位完勝平治分隔紅牛

出風頭的不止羅素，另一出生於英格蘭的車手諾里斯，表現再次驚艷，這名21歲小將駕駛「中游之首」的麥拿侖戰車取得第二排位，在獲得韋斯達賓直路尾流（Tow）的助力下，造出時間僅僅落後頭位的「韋少」0.048秒，不但遠較兩架平治快，更成功當上「程咬金」將兩部紅牛戰車隔開，這亦是麥拿侖9年來第一次在頭排起步。

惟他能否登上頒獎台，尚要視乎麥拿侖的比賽速度（Race Pace）是否敵得過身後的紅牛（佩雷斯）和兩架平治（咸美頓及保達斯）。

F1奧地利站前10名起跑車手：

+ 4 + 4 + 4

諾里斯今季光芒四射，是季內唯一一位至今每場賽事都成功得分的車手，也已兩度登上頒獎台，表現極平穩；更重要的是，他徹底擊敗今季加盟麥拿侖的隊友列卡度（Daniel Ricciardo）。

32歲的列卡度效力紅牛之時曾7次奪得分站冠軍，他加盟麥拿侖的初衷是爭取成為世界冠軍，他經驗雖極豐富，但至今仍無法適應新戰車，今季8站已有4次無法打入Q3，當中更有1次在Q1出局，成為最令人失望的轉會車手。

諾里斯今季收起惹笑一面，交出異常優秀的表現，排第二起步的他又可否季內第三度登上頒獎台？（Getty Images）