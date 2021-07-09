足球轉會｜PSG簽沙治奧拉莫斯兩年　目標再搶C朗普巴組夢幻陣容

撰文： 顏銘輝 最後更新日期： 2021-07-09 08:43

巴黎聖日耳門昨日宣布，與前皇家馬德里隊長沙治奧拉莫斯簽約兩年。繼韋拿杜姆及夏基美後，35歲的中堅拉莫斯成為PSG今夏第3名新兵。在疫情下，很多球會都要緊縮開支，但背靠卡塔爾金主，PSG逆市擴軍，有意盡收天下兵器。 有報道指，PSG希望羅致C朗拿度及保羅普巴，而且在美斯約滿巴塞隆拿外，PSG亦向美斯發出邀請！萬一全部傳聞落實，到時PSG的中前場強到連迪馬利亞都沒有正選。

拉莫斯今夏約滿，早前宣布離開效力了16年的皇馬，成為自由身球員，到昨日正式加盟法甲的PSG。曾幫皇馬4奪歐聯冠軍的拉莫斯說：「這是我人生中一次重大的轉變，將要面對全新的挑戰，我永遠不會忘記這一天。我很榮幸，可以成為這個計劃的一分子，與那麼多優秀的球員並肩作戰。PSG已經證明了自己是一間頂級水平的球會。我想在巴黎繼續成長及進步，幫助球隊贏得最多的冠軍。」

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PSG主席兼行政總裁艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）大讚拉莫斯是一位全能的球員，也是足球史上其中一名最優秀的後衛，「他是領袖，真正的職業球員。他豐富的經驗及野心，與球會完美結合。我很榮幸可以見到他穿上PSG的球衣。」拉莫斯在PSG將重遇迪馬利亞及基羅拿華斯兩名前皇馬隊友。

👇點圖睇：今夏已落實的重要轉會👇

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拉莫斯是PSG今夏第3名新兵，之前PSG簽入自由身的荷蘭中場韋拿杜姆，再以6000萬歐元羅致到國際米蘭右閘夏基美；至於意大利國腳門將基安盧基當拿隆馬都是PSG的囊中物，可能待他踢完歐國盃後才官方宣布轉會。

【PSG潛在夢幻11人（按圖放大）】

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PSG野心勃勃，今夏還與多名頂級球星傳出緋聞。法國中場保羅普巴與曼聯尚餘一年合約，雙方遲遲未有續約，若果普巴拒絕續約到明夏自由身離隊，曼聯將人財兩失。據報，PSG希望推動普巴的轉會，與普巴經理人拉奧拿接觸，曼聯心目中為普巴的定價為5000萬至6000萬歐元！

今個夏天也是PSG齊集兩大球王的難得機會。與普巴類似，36歲的C朗拿度跟祖雲達斯的合約只餘一年，據報如果C朗想離隊的話，祖雲達斯亦願意放人，而PSG一直都有跟C朗的經理人文迪斯聯繫。以現時球壇的經濟狀況，能夠承擔起C朗薪金要求的，恐怕只有PSG。

此外，PSG一直沒有放棄過美斯，當美斯日前與巴塞隆拿約滿後，PSG已經向美斯發出邀請。雖然美斯的首選是留效巴塞，但巴塞正為滿足美斯的薪金要求而傷腦筋。在疫情下球會收入大減，西甲賽會為巴塞定下的薪酬上限同樣急降，巴塞現在清理冗員，要求部分球員減薪，以騰出薪酬空間簽回美斯。