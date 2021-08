東京奧運．程小雅｜自我對話煉成不滅意志　11年前玩笑終化作成真

「11年前講笑要做奧運選手,頂住so many years to get that ticket」。

香港競步代表程小雅(Jessica)7月初落實取得東京奧運入場券,當時她如是說。

玩笑的誕生源自教練,但小雅「頂住」卻不靠他人,她憑頑壯的意志,在孤獨時跟自己來一場對話。



2010年3月初,美國天氣仍冷得讓程小雅穿上厚厚衣服,她搭長途車南下東田納西州立大學,來到一所半圓拱頂的室內多用途體育中心。

這是小雅第二度參加全美大學生運動會,席上坐着數千名觀眾;就在熱身時,教練Paul Wright跟她說了一句話:「我相信你有一天會成為奧運選手。」

11年前的程小雅仍有點青澀,但關於奧運的一切,就是緣於當年的這項全美賽事。(程小雅Facebook)

小雅跟隊友四目交投,第一個反應是:「吓?唔係吓話,講呢啲?」

那時候她才練習競步兩年,參加室內3公里賽,跟20公里的「奧運級別」差天共地;只望盡快完成4年大學生涯,返港後便結束運動員身份。「奧運選手」在小雅腦海中,是從沒想過的事,「覺得不可能做到,像開玩笑一樣,聽完就算。」

她平復心情,走到起跑線上,合起眼睛,卻又憶起教練的話;便嘗試在心裏默念出來。結果那場比賽,她奪得了全美第一,奧運夢,便因這個「玩笑」而誕生。

競步是身心挑戰 「選擇了就要接受」

從來,小雅非愛揮灑汗水的一群。小學時她體弱多病、最討厭體育課;中學被逼參與陸運會,也只參加100米短跑。「本以為最快跑完,很輕鬆,原來很辛苦。」

直到機緣巧合被相中加入競步行列,更獲運動員獎學金赴美進修,她思鄉,也未適應語言及文化,卻堅持下來,只因興趣比一切來得重要。

普遍人甚至記者,也許不明白競步箇中樂趣,但Jessica樂在其中。(資料圖片)

我選擇了競步,就要接受規則。自信點,做好自己,就算被DQ也沒辦法。

揮灑熱血與汗水!程小雅不斷跑跑跑的運動生活:(按圖放大)

+ 4

行就行、跑就跑,競步的樂趣究竟是什麼?記者不明所以,硬着頭皮直白地問。

「競步講求柔軟性、又要控制肌肉,難度比跑步更高;但可以行得比跑步、甚至單車快。」小雅樂此不疲地解釋。

她說心態這一環,其實最關鍵。「行得快,卻要維持不讓雙腳同時離地。這是技術,也是心理挑戰。」競步比賽裁判滿佈,每當發現運動員違規便警告,以往就聽過有人在最後階段情急下犯規,終在衝線前失去參賽資格。

我忍不住問小雅:「你怕嗎?」原來,她亦懷疑過自己,「後來想通了,這是遊戲規則,我選擇了競步,就要接受。自信一點吧,先做好自己,就算被DQ也沒辦法。」

運動員在競步比賽中隨時被DQ,Jessica坦言曾因此而蒙上陰影。(資料圖片)

愈戰愈勇 磨練不滅意志

競步,就是將步行與跑步的差距收窄到最少,卻永遠不能超越界線,尋找局限中那個最優點。也許正因運動本身不斷挑戰極限,比賽環境愈艱苦,小雅的成績反而愈好。

2011年她首赴日本參加亞洲錦標賽,遇上「311大地震」,抵埗後苦等8小時入境、於機場「打地鋪」,也患上感冒,結果把香港紀錄推前5秒。兩年後重返舊地再戰,寒風來襲,雨像針般刺在身體上,手腳冷得麻木;其他選手捱不住,小雅仍向前衝,以約兩分鐘之差刷新個人最佳成績(PB)。

同年世界大學生運動會,她克服上斜「地獄路段」,成為22人中唯一PB的運動員。她現在說起來輕鬆,但比賽時單打獨鬥,身心往往是漫漫煎熬。

幸小雅性格樂觀,總能用意志壓制身體反應,「我很喜歡在比賽時跟自己說話,有時也覺得自己有少少『黐線』」。她試過把賽前看的卡通故事書默念一遍,又會把賽道旁熟人的名字逐個串出來,把注意力轉移。

冒着風雨或困難,Jessica往往愈戰愈勇。(資料圖片)

緊握奧運信念 多苦也捱得過

2016年里約奧運,她以49秒跟入場券擦身而過,痛楚最刻骨銘心,「好想讓別人知道,我有能力做到」。競步在港未算普及,有運動員入奧的話,對宣傳大有幫助。

當然,奧運是小雅11年來的心願,「很喜歡達成目標時的興奮,例如衝線吧,會發自內心笑出來、忘記之前所有付出,那種感覺不能用金錢去衡量」。

要KO自己,先可以KO其他人。

2016年,Jessica三度以不足1分鐘之差,跟里約奧運入場券擦身而過。(程小雅Facebook)

即使練習有多辛酸,也都值得。每周150公里的訓練,風雨不改,烈陽下體力透支,她面不改容,東京奧運資格終於到手。

這個訓練量是什麼概念?以每周練6日計,每次25公里,距離等同來回位於火炭的體院到大埔海濱公園。單是要每日早起,已教記者頭痛,但不意外,小雅又「洗腦」說服自己,「如果我少練1公里,也不會成功。我首先要KO自己,才可以KO其他人。」

直到衝線那刻,我才會承認自己是Olympian。

競步雖然是孤軍奮戰,但Jessica用意志說服自己:「首先要KO自己,才可以KO其他人。」(程小雅Facebook)

小雅是奧運女子20公里競走的港隊第一人,可是今屆賽事閉門作賽,氣氛跟她幻想中的有出入。記者好奇,她這次再孤獨上路,屆時在起跑線上,又會跟自己說點什麼?「現在我不是奧運選手。直到衝線那刻,我才會承認自己是Olympian。」

這仍不足夠,Jessica還渴望創出佳績,以25至30名為目標。但在60名選手中,她世界排名只得55位,難度會否太高?「疫情下歐洲運動員比賽較我多,排名自己高。況且比賽一開始,往績就抹掉了。」

既然11年前的玩笑,她也能用信念化作成真,沒有什麼是不可能的,對吧?

吉祥物票選三強、實體化的東奧吉祥物(按圖放大):