【美職早霸王】西雅圖海灣者近況頹　波特蘭伐木者主場績佳有優勢

美職聯西岸「二哥」西雅圖海灣者，近期戰績回落。今輪主場出擊的波特蘭伐木者，面對海灣者有無機會偷雞呢？（球賽編號：星期日78，8月16日上午10時開賽，Now 639台、有線615及655台直播）



海灣者上仗主場對FC達拉斯，雖有費迪蒙迪路先開紀錄都無用，補時失守被逼和；至於伐木者主場鬥皇家鹽湖城，早段已經領先兩球，最終險勝。

海灣者近期失去季初氣勢，過去3仗未贏過，失去榜首地位。伐木者則位處中游，勝在近來主場表現不錯。

伐木者近況回勇，兼有主場之利有力贏波。（Getty Images）

海灣者防守力冠絕美職聯，18場只失13球。主力守將高美斯安達迪踢足每一場，截斷傳球次數為聯賽最多，但只靠防守，不足獲勝。陣中南美攻擊組合近期攻力一般，近5場入3球，哥倫比亞老將費迪蒙迪路佔兩球，來自秘魯的首席射手雷迪亞斯亦僅入1球。

反觀伐木者連續3仗主場出擊，他們位處中游，全靠主場「食糊」。西岸主場成績排第3，最近4戰3勝1和，而且連續7場有入球。前鋒菲臘比摩拉近期擔起大旗，7月起已射入4球，近兩場都有入球。

伐木者前鋒菲臘比摩拉近期擔起大旗，7月起已射入4球。（Getty Images）

海灣者前鋒雷迪亞斯（9號）今季已入10球，可惜近況麻麻。（Getty Images）

兩軍今季首次對賽在5月初，海灣者作客下半場靠12碼開記錄，主導形勢而贏波；但近況則以伐木者較佳，而且有主場之利，有利爆冷。留意伐木者近5場賽事上半場都有入球，相反海灣者則無入球，看好伐木者半場已能掌握優勢。

東、西岸聯賽排名（按圖放大）