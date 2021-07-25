東京奧運7月25日總結｜中國再獲三金居獎牌榜首　美國急起直追

繼前一日得3金後，中國在7月25日再獲3面金牌，施廷懋和王涵先在女子雙人3米彈板贏得冠軍，之後中國力士再在舉重贏得兩金，李發彬及諶利軍先後在男子61公斤及67公斤級別摘金。中國現以6枚金牌，繼續坐穩獎牌榜首，力壓5金的日本。至於首日金牌「食白果」的美國就在一日內勇奪4金。



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以獎牌為目標的香港混雙組合黃鎮廷和杜凱琹，被列為今屆奧運4號種子。惟今日8強面對首次對壘的法國組合，雙方鬥足7局，戰至刁時出現爭議判決下憾負，無緣爭逐獎牌。「責任在我」，賽後黃鎮廷雙眼通紅，旁邊的杜凱琹流着淚沒有說話。（了解更多：乒乓混雙爭牌夢碎 黃鎮廷杜凱琹沒哭聲的悔恨）

來自突尼斯的哈法拿維（Ahmed Hafnaoui）只有18歲，寂寂無名，在東京奧運男子400米自由泳決賽游第8線道，以為他只是陪跑分子，怎料他竟力壓澳洲的麥隆連（Jack McLoughlin）得到冠軍。他賽後都感到難以置信，他說：「我現在是奧運冠軍了……我一時還未相信。」（了解更多：18歲突尼斯神奇小子 8線「神秘人」爆冷贏400自金牌）

香港羽毛球混雙組合謝影雪及鄧俊文續戰東京奧運次日賽事，二人乘周六（24日）擊敗上屆亞軍馬來西亞組合之勇，硬撼賽事2號種子中國的王懿律／黃東萍，最終力戰下以0：2落敗，暫得1勝1負，明日將對戰德國組合，爭取出線。（了解更多：謝影雪鄧俊文不敵中國世界第3 明鬥德國生死戰爭入8強）

東京奧運新增項目之一——滑板決出史上首面金牌。男子滑板街式（Street）今午舉行，大熱門、世界排名第一的赫斯頓（Nyjah Huston）失手，空手而回。東道主日本選手堀米雄斗發揮出色，於有明城市運動公園拿下史上首面滑板金牌。（了解更多：堀米雄斗後上奪項目首金 世界第一連番失手落敗）

東京奧運次日賽事，美國終憑游泳項目開齋，取得今屆第一金，在早上泳項結束後，一舉取得6面獎牌。同日早上，澳洲隊在女子4x100米自由泳接力決賽，以破世界紀錄的3分29.69秒奪得金牌，連續3屆在該項稱霸。（了解更多：游泳決賽展開美國發惡掃6牌 澳洲女子接力破世績）

中國跳水夢之隊奪得今屆奧運跳水第一金！女子雙人3米彈板項目，中國隊由施廷懋和王涵的組合出戰，以326.40分取得第一名，順利為中國贏得一面金牌，也是國家隊在今屆奧運的第四金。（了解更多：跳水夢之隊出場即見金 女子雙人3米彈板奪中國第四金）

港隊乒乓球手林兆恒昨日（24日）於在男單首圈亮相，就打出一場66分鐘激戰，才以局數4：3取勝。殺入今天次圈，對上印度球手Sathiyan Gnanasekaran ，林兆恒又陷入劣勢。徘徊出局邊緣，他連追三局反勝4：3，晉級32強。（了解更多：「七局哥」林兆恒劣勢下爆發 32強硬撼日本神童）

中國的李發彬勇奪東京奧運男子舉重61公斤級冠軍，成為首位在東京奧運摘金的中國男運動員，也是中國今屆第5金。他在抓舉（141公斤）及挺舉（172公斤）合共造出313公斤，力11公斤之差擊敗印尼的伊拉萬（Eko Yuli Irawan）。（了解更多：李發彬舉重奪中國第5金 「金雞獨立」舉166公斤超嚇人）

香港3名帆板代表今日（25日）在江之島亮相，鄭俊樑及陳晞文出戰滑浪風帆男、女子RS:X；洛雅怡就參加女子激光鐳射型單人艇。當中鄭俊樑成績暫時比較突出，完成首日比賽後暫位列第8，排名是亞洲選手中最高。（了解更多：滑浪風帆港隊鄭俊樑一度進佔前三 陳晞文暫排第12位）

香港乒乓球球代表蘇慧音今日（25日）出戰女單次輪，面對西班牙球手蕭瑶茜，激戰55分鐘後以局數2：4飲恨，64強出局。（了解更多：港乒小花蘇慧音粉紅髮戰女單 憾負西班牙球手次圈出局）

身為上屆奧運金牌得主，中國女排的衛冕之路遇上障礙，分組賽首戰爆冷0：3直落3局不敵土耳其。中國隊表現令人失望之餘，不得不提土耳其陣中一雙十分吸睛的長人攔網手——染上粉紅色頭髮的99號球員卡拉吉（Ebrar Karakurt）和樣子標緻的古妮絲（Zehra Güneş）。（了解更多：中國女排首戰爆冷輸波 土耳其長人美女團勁吸睛）

就算沒有同國隊友支援及掩護，儘管已經有4年沒有加入職業隊，但奧地利的姬辛賀法（Anna Kiesenhofer）爆出今屆其中一個最大的冷門，以超過一分鐘的差距擊敗荷蘭職業車手雲露頓（Annemiek van Vleuten）。（了解更多：奧地利數學家破職業車手壟斷 爆冷奪女子公路單車金牌）

東京奧運游泳項目繼續舉行，今日（25日）早上在東京水上運動中心上演的女子400米個人混合泳決賽，日本泳手大橋悠依成功奪金，是日本今屆游泳首金。25歲的大橋悠依，6年前曾在全國賽中包尾，更被驗出有嚴重貧血，一度對游泳感到厭倦。她始終戰勝重重難關，靠的只有信念：「享受，即使結果有多糟糕，還是要堅持，相信自己的潛能。」（了解更多：從討厭游泳到贏奧運金牌 貧血少女大橋悠依苦盡甘來）

中國選手諶利軍贏得驚險！他在抓舉兩度失誤，排名更一度跌落第5位，有機會三甲不入，但最終在挺舉第二次試舉，成功舉起187公斤，一口氣超越前面的選手，以總成績332公斤，贏得男子舉重67公斤級冠軍。（了解更多：諶利軍峰迴路轉贏中國第6金 挺舉187公斤大逆轉封王）

港隊泳手歐鎧淳今日（25日）在女子100米背泳初賽登場，結果游出1分01.07秒，未能晉級準決賽。由泳池折返傳媒區的短短路程，100米背泳初賽三度誕生奧運紀錄，歐鎧淳直言今次水平很高，自己能做的是繼續努力，放眼下年亞運。（了解更多：歐鎧淳100米背泳小組第四出局 「我會繼續努力」）

【19位上屆里約奧運金牌得主代表中國再戰東京奧運（按圖放大）】

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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