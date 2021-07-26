張家朗奧運奪金丨張家朗花劍奪金創歷史　酷帥劍神的關鍵字

香港隊劍擊男子花劍代表張家朗今日（26日）創歷史，不單首闖8強，更在8強面對俄羅斯奧委會劍手保路達捷夫，連取6分大逆轉。入4強再創歷史，入決賽創歷史，刺下香港歷來第2個金牌。

關於張家朗，除了「劍」，你還知道甚麼？



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關鍵字：193

出身籃球世家，父母都是前甲組球員，籃球是親子間的共同話題，但最後家朗選擇了劍擊。常言人高、手長腳長適合打籃球，但也適合打劍；身高和運動細胞的加持，年紀輕輕就取得不少好成績，獲封為「少年劍神」。

張家朗。（高詩琦攝）

關鍵字：貓奴

雖然家朗小眼睛看起來酷酷的，在外界眼中這個打完一劍會激動除頭盔、手放在耳後聽歡呼的男生，其實內心柔軟更是一個愛心「爆棚」的「貓奴」。家朗酷，他的貓貓比他更酷，常常用一個不屑的眼神和表情「對付」家朗，讓「劍神」招架不住。

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關鍵字：洛文

芝加哥公牛是張家朗的至愛，其中「小蟲」洛文（Dennis Rodman）是最欣賞的球員，行事樸實，不花巧，不多心，只做好一件事。就連電腦上也貼上了公牛的貼紙，到選手村也不忘和NBA球星合照，如果劍擊第一，想必籃球是第二。

電腦上的公牛貼紙。（資料圖片）

關鍵字：話梅

話梅和張家朗的形象有出入，完全不像是他會拿在手上的小吃。但由於家人從事涼果生意，他自小不時在舖面幫忙，特別是農曆新年前，他會坐在櫃面看顧客選東選西，嘴裏吃着最愛的花旗蔘話梅，「我最記得花旗蔘話梅擺門口出面，要出去攞好麻煩」

不單話梅，甘草檸檬、冬薑、柑桔、陳皮，他都喜歡，曾經因為吃話梅而被父母「哦」，「我一次過吃掉一大包，我會叫伯娘不用封膠袋口，我整包吃，爸爸媽媽就『哦』我，說沒益，不准我吃太多」。

關鍵字：年糕

家朗每每農曆新年都要出外比賽，錯過的除了是和家人相處的時光，也吃不到最後的年糕。不是韓國年糕，而是有濃濃新年味的紅糖年糕，所以每次出門前，家朗都吩咐爸媽留「一底」給他回家再吃，而他可以自己「KO」。

張家朗曾說：「我真的好想要獎牌，好想贏。」現在是時候了。（高詩琦攝）

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關鍵字：咖啡

家朗愛的食物還有咖啡，無師自通，可能因為興趣幾乎每天都能在Instagram上看到他的「咖啡動態」。

關鍵字：鞋癡

籃球迷如他，其實也很喜歡收集球鞋，Jordan、籃球鞋，不同的「潮鞋」都是他的心頭好。

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關鍵字：紋身

一個大男生，想紋身不難吧？總比打入奧運容易。

但對家朗來說，紋身是打入奧運後才能擁有的小獎勵，三頭肌上的五環紋身就是取得入場劵後，父母履行承諾的獎品。不是不敢自作主張地紋身，只不過這是家朗對父母的尊重，不願看到他們傷心。

紋身也是因為出戰過奧運才向爸媽「爭取」的。（資料圖片）

張家朗爸爸親筆的《張家朗關鍵字》。

關鍵字：登革熱

家朗曾拍攝過登革熱防蚊宣傳片，以劍擊手裝束驅蚊讓人印象深刻。

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