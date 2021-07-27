東京奧運．劍擊丨女重團體感謝全港愛戴　江旻憓：落力再為港爭光

香港劍擊昨日一夜成為全城焦點，張家朗在男子花劍歷史性取下的金牌，亦證明香港劍擊是能夠躋身世界水平。

今日（27日）女子重劍再度出擊，由江旻憓領軍女子重劍隊先挑戰中國隊，最終以32：44落敗，無緣躋身4強。轉戰排名賽，她們以第7名告別東京奧運。



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女團中佘繕妡、連翊希、朱嘉望三人首次征奧，她們直言感受到全港市民的愛戴，並希望把所有的支持化為動力，一直成長。

8強面對頭號種子中國隊終32：44不敵落敗。（楊宇翹攝）

由「微笑劍后」江旻憓（Vivian）﹑佘繕妡（Kaylin）﹑連翊希（Coco）及朱嘉望（Moonie）組成的香港女子重劍隊首度殺入奧運劍擊團體賽，惟8強面對頭號種子中國隊終32：44不敵落敗。轉戰排名賽雖首仗31：42不敵美國，其後面對俄羅斯由「守尾門」的江旻憓尾局力追，領港隊反勝28：27，終以第7名完成今屆奧運。

香港女子重劍隊首度出戰奧運團體賽。（楊宇翹攝）

賽後4人心有所思，彼此亦就自己的表現有所微言。個人賽落敗後忍淚水的連翊希，今天終於流下淚來：「第一次來是很感恩，親身感受到自己與對手們的對比，自己有很多不足；對唔住......希望以後一路成長，要加速成長，因為我真的很慢很慢。」

隊友連忙安慰CoCo，當中小將佘繕妡指出，首個奧運學到信念的重要性：「從未試過那麼多人支持，感到相當溫暖，明白到在別人支持底下，就得更加支持自己。」

香港女子重劍隊首度出戰奧運團體賽。（楊宇翹攝）

港隊成員朱嘉望今日首度亮相，終能踩踩奧運場。（楊宇翹攝）

值得一提，另一港隊成員朱嘉望今日首度亮相，終能踩踩奧運場，她直言相當緊張：「我自己無上過台，今日才是首次所以第一場好緊張，自己發揮很一般，回去要改善協調。」

昨日張家朗一夜證明了香港運動員的可能，也向世界展示了香港劍擊的實力，女重4人也有見證這個時刻。「United by emotions」，江旻憓說昨晚全城的狂熱亦證明了運動能夠團結人心。她最後再次答謝香港人的支持，希望能好好回饋：「大家經常說為我們而驕傲，我有信心令大家更加開心、會落力再為港爭光。」

香港女重隊以第7名完成今屆奧運。（楊宇翹攝）

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