東京奧運7月27日總結｜中國掃三金力逼日本美國　中華台北得首金

經過一日金牌失收後，中國在7月27日奪得3面金牌，在金牌數量追上美國，繼續排獎牌榜第3位。中國這日贏得兩項射擊金牌，龐偉及姜冉馨在混合團體10米氣手槍先摘金，之後到楊倩及楊皓然混合團體10米氣步槍稱霸，加上陳芋汐及張家齊在傳統強項女子雙人10米高台跳水封后。

日本及美國這日各得兩面金牌，日本在壘球及柔道添金，而美國就在滑浪及游泳有進賬。至於贏得體操女團的俄羅斯奧委會就以7面金牌排在中國之後。此外，「舉重女神」郭婞淳在女子舉重59公斤級奪冠，為中華台北贏得今屆首金。



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【東京奧運中國金牌運動員（按圖放大）】

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7月27日港隊消息總匯：

香港飛魚何詩蓓游入決賽創歷史！何詩蓓今日（27日）早上出戰女子200米自由泳準決賽，游出1分55.16秒，以總成績第二名，晉身明早的決賽。7月28日，早上9時41分，決賽展開。全港一起支持何詩蓓，創下香港奧運游泳史最輝煌一頁。（了解更多：何詩蓓闖200米自由泳決賽 史上首港將爭游泳獎牌）

杜凱琹闖女乒八強，追平港隊女單最佳成績。（路透社）

「終於入到喇！」何詩蓓今日在200米自由泳準決賽游出1分55.16秒，以總成績第二名晉級。去屆里約熱內盧奧運，香港游泳代表何詩蓓在準決賽飲恨出局。轉眼5年，她將在明日決賽，佔據在中間線道。（了解更多：何詩蓓中間線道出擊決賽 「明日可以再游快點」）

經歷混雙八強止步的打擊後，杜凱琹今日（27日）以八號種籽身份出戰女單第3輪對上韓國球手申裕斌。杜凱琹明顯調整心態，穩守突擊，每局末段都打出水準，以4：2擊敗對手，晉身16強將對上荷蘭代表埃蘭（Britt Eerland ）。（了解更多：杜凱琹混雙出局後調整 亮相單打晉級16強）

杜凱琹闖女乒八強，追平港隊女單最佳成績。（路透社）

香港乒乓球女將杜凱琹今晚（27日）出戰女單16強，在先失1局下連追4局反勝，以總局數4：1擊敗荷蘭球手埃蘭，勇闖8強，追平港隊在奧運女單的最佳成績。杜凱琹晉級之後會遇上世界排名第1的中國球手陳夢，明早11時力爭殺入4強。（了解更多：杜凱琹追平女單港隊最佳戰績 闖8強鬥中國一姐）

「香港劍神」張家朗勇奪史上首面奧運劍擊金牌，港隊再度出擊，由江旻憓領軍女子重劍隊挑戰中國女重隊。香港隊開段一度與中國隊打成平手，中段卻無以為繼，被對手拉開比分，最終以32：44落敗，無緣躋身4強，及後將轉戰排名賽，最終以第7名完成賽事。（了解更多：香港女重隊初登場 力挫俄羅斯第7名完賽）

香港女子重劍隊首度出戰奧運團體賽。（楊宇翹攝）

香港劍擊昨日一夜成為全城焦點，張家朗在男子花劍歷史性取下的金牌，亦證明香港劍擊是能夠躋身世界水平。今日（27日）女子重劍再度出擊，由江旻憓領軍女子重劍隊先挑戰中國隊，最終以32：44落敗，無緣躋身4強。轉戰排名賽，她們以第7名告別東京奧運。（了解更多：女重團體感謝全港愛戴 江旻憓：落力再為港爭光）

憑著奧運積分排名第21位，首次出戰奧運的球手張雁宜，今日（27日）首次在羽毛球女單賽事中亮相。與以色列球手普莉嘉寶娃（Ksenia Polikarpova）激戰一小時，最後以居數2：1取得首勝。（了解更多：張雁宜亮相取首勝 明早戰上屆銀牌仙杜爭出線）

今屆奧運港隊唯一男泳手何甄陶今日（27日）出戰男子100米自由泳初賽，以49.49秒贏得小組首名，並刷新個人最佳時間，惟最終仍無緣晉級。（了解更多：何甄陶奪100自小組首名 創個人最佳卻遺憾出局）

其他運動員消息：

經過一日金牌失收後，中國今（27日）有多枚金牌進賬，在射擊場上勇奪兩項冠軍。四朝元老龐偉拍住姜冉馨，在今屆新設的混合團體10米氣手槍摘金，之後清華大學「00後」少女楊倩夥楊皓然參加混合團體10米氣步槍，贏得今屆個人第二面金牌。包括跳水，中國已經贏得3面金牌，今屆累計得9金。（了解更多：射擊場上中國獎牌豐收 可愛少女楊倩奪今屆個人第二金）

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說起百慕達，你會想起當地的神秘失蹤事件，還是企業逃稅天堂？這個只有6.2萬人口的國家，1936年開始參加奧運，85年來都是志在參與居多，只有1976年蒙特利爾奧運得過一面拳擊銅牌。直到今屆東京奧運，他們終於取得金牌零的突破，女鐵人杜菲（Flora Duffy）在三項鐵人賽事率先衝線，更力壓宗主國英國選手泰萊布朗（Georgia Taylor-Brown），贏得百慕達史上第一面金牌。（了解更多：女鐵人勇挫宗主國對手 為6.2萬人口百慕達奪史上首金）

日本女籃崛起？今日（27日）三人和五人籃球分別報捷，其中馬瓜（Mawuli）姊妹花雙雙贏波。三人賽日本以20：18擊敗籃球霸權美國女籃，罰球、兩分球成利刃；五人賽日本大灑三分雨，11球三分氣走「高妹」林立的法國。（了解更多：籃球丨馬瓜姊妹花分挫美國法國 為征奧全家入藉日本）

因情緒問題避戰法網及溫布頓的大坂直美，主場出擊的東京奧運作為復出首戰，戰至第3圈直落兩盤不敵捷克的禾祖奧蘇娃出局，無緣主場奪金。曾經拒絕接受訪問的大坂直美，今仗結束後未有前往訪問區，難道這名日本球手今後都不再接受訪問？（了解更多：大坂直美主場爭金夢碎 落敗後未有前往訪問區）

27歲中華台北「舉重女神」郭婞淳以無敵姿態，拋離亞軍19公斤，贏得女子舉重59公斤級冠軍，這也是中華台北在今屆的首面金牌。她在首次挺舉試舉後，已經鎖定金牌，到最後一次試舉更嘗試刷新挺舉世界紀錄，可惜失敗。（了解更多：中華台北摘今屆首金 阿美族舉重女神郭婞淳無敵封后）

了解更多「舉重女神」郭婞淳：舉重女神郭婞淳六個小故事 驚險出世成長於單親家庭

【郭婞淳站上東京奧運頒獎台，贏得中華台北今屆首金】

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五十嵐卡諾亞（Igarashi Kanoa）自小便看着父親在加州的海灘衝浪，3歲時，他再也受不了只作旁觀者，自己也跳進海裏去。20年後今天，美籍日裔的五十嵐選擇代表日本踏上浪尖，卻在颱風逼近的波濤上錯失奧運金牌。（了解更多：日本奧運項目「自肥」不果 衝浪男神決賽失準失金）

體操女子團體決賽，被視為大熱門的美國隊，陣中主將比拉絲（Simone Biles）完成跳馬項目後，因傷退出餘下項目，其位置由隊友頂替。最終，美國衛冕失敗，俄羅斯奧委會贏得女團冠軍；而中國則以第7位完成。（了解更多：美國體操女團衛冕失敗 主將比拉絲跳馬失手後退賽）

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今日（27日）舉行的奧運柔道男子81公斤級比賽中，Saeid Mollaei為蒙古奪得今屆奧運首面銀牌！在鎂光燈背後，其實Mollaei是前伊朗柔道世界冠軍，卻因為捲入國家紛爭，拒絕執行政治任務而被迫流亡。（了解更多：前伊朗選手為蒙古奪銀牌 曾拒絕伊朗政治任務被指叛國）

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【香港隊已獲得的東京奧運資格】（按圖放大）

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